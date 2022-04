Sei persone prendevano il reddito di cittadinanza in modo irregolare, per questo sono finite nel mirino dei carabinieri. A Santa Croce sull'Arno sono stati denunciati sei individui, di diverse nazionalità. I militari contestano di aver dichiarato falsamente di essere in Italia da più di 10 anni o di aver omesso di comunicare la variazione reddituale. La somma complessiva percepita indebitamente è stata quantificata in 28.800 euro circa.