Ricercato per una efferata rapina a Viareggio, 34enne arrestato in Spagna

Un latitante, ricercato per una efferata rapina commessa nella notte del 22 ottobre 2021 a Viareggio all'interno di un circolo privato, è statp rintracciato e arrestato in Spagna. L'uomo Agostino Balsamo, 34enne di Viareggio, già noto alle forze di polizia, era a Barcellona.

Durante la rapina, una volta sorpreso da una dipendente, l'aveva minacciata con un bastone per farsi consegnare il denaro presente nella cassa del circolo, poi l'avrebbe colpita ripetutamente procurandole un trauma cranico e diverse fratture al volto. L'uomo poi è fuggito. Da quanto appreso con lui c'era la fidanzata, una 29enne originaria di Venezia, che avrebbe fatto da palo.

Per l'uomo era stata emessa una misura cautelare restrittiva per il reato di rapina aggravata in concorso. E' stato poi emesso un mandato d'arresto europeo eseguito dalla Guardia civil spagnola che ha bloccato l'uomo nei pressi del suo domicilio in Catalogna.