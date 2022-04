Rissa agli impianti sportivi di Dicomano, sei persone denunciate

Una rissa che ha visto coinvolte sei persone. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato 12 febbraio agli impianti sportivi di Dicomano. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato sei persone. Le indagini vennero avviate a seguito di segnalazioni fatte ai militari della centrale operativa di Borgo San Lorenzo. L'accaduto è stato ricostruito, con la collaborazione dei carabinieri di Pontassieve, ascoltando testimoni e osservando immagini videoregistrate.

In questo modo si è individuato alcuni dei presunti responsabili: si tratta, al momento, di giovani di età compresa tra i 32 e i 18 anni, tutti residenti a Dicomano o nelle vicinanze. Lo scontro dello scorso 12 febbraio è stato così acceso che due di loro hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale di Borgo San Lorenzo, riportando una prognosi di sette giorni. Il reato ipotizzato è quello di aver preso parte alla rissa, aggravata per le lesioni personali riportate da due dei contendenti.