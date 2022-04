San Jacopo, individuati tre pazienti da operare nella giornata dei controlli

Sono stati individuati tre pazienti candidati ad intervento per severa ostruzione carotidea nella Giornata per la prevenzione dell’ictus cerebrale che si è svolta sabato scorso al San Jacopo. Presso gli Ambulatori della Neurologia dell’Ospedale, diretta dal dottor Gino Volpi, con il coordinamento infermieristico della dottoressa Nadia Cunti e in collaborazione con l’Associazione A.L.I.Ce. (Associazione Lotta Ictus Cerebrale) una trentina di pazienti, già in lista d'attesa, sono stati chiamati direttamente e sottoposti a controlli sui fattori di rischio per ictus e a esami strumentali, come il rilevamento della fibrillazione atriale e l’ecocolodoppler carotideo.

“In tre pazienti – riferisce il dottor Volpi- sono state rilevate ostruzioni significative nelle carotidi, le due principali arterie del collo che portano il sangue dal cuore al cervello e, in accordo con la struttura operativa complessa di Chirurgia Vascolare, diretta dal dottor Pierfrancesco Frosini, li abbiamo già inseriti nel percorso chirurgico dell’ospedale di Pistoia”.

L’apertura straordinaria degli Ambulatori di neurologia è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’équipe specialistica di neurologia e del personale infermieristico oltre al prezioso contributo dei Volontari dell’Associazione A.L.I.Ce. e della sua Presidente Maria Teresa Noci.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa