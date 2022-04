Grazie a uno stanziamento della Fondazione CR Firenze, che nella sua attività statutaria privilegia la promozione e diffusione della cultura e dell’arte, una recita di ogni titolo del cartellone del Festival, quest’anno dedicato alla Mitologia, all’Amore e alla Fabula, sarà offerto al pubblico con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Ciò garantirà maggiormente la possibilità a quelle fasce di spettatori, che per i motivi più diversi vedono una riduzione del reddito disponibile e che magari si vedono costretti a rinunciare all’offerta culturale di programmazione del Teatro del Maggio.

"Riteniamo molto importante, soprattutto dopo questa lunga pandemia – ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – cercare di favorire nuovamente la massima promozione e diffusione della cultura e dell’arte. Così, in qualità di Socio di diritto privato del Teatro del Maggio, abbiamo pensato di offrire al pubblico la possibilità di assistere alle opere in cartellone al festival, usufruendo di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Ci rivolgiamo soprattutto a quelle fasce di spettatori, che per i motivi più diversi, stanno attraversando una sensibile riduzione del reddito e si vedono costrette a rinunciare alla cultura e alla musica. Ci aspettiamo ora una positiva risposta alle ‘Serate al Maggio della Fondazione CR Firenze".

“Ringrazio il presidente Luigi Salvadori e il direttore generale Gabriele Gori perché come sempre la Fondazione CR Firenze, nostro socio fondatore privato, dimostra sensibilità e attenzione sia verso le persone che verso la cultura e con questo continua a essere sempre vicina al Maggio Musicale Fiorentino – ha detto il sovrintendente del Maggio Alexander Pereira – con partecipazione attenta e generosa”. “Con questo progetto - ha continuato Pereira – cerchiamo grazie alla Fondazione CR Firenze di favorire la possibilità di assistere alle sei opere del Festival per quelle persone che possono trovarsi a confrontarsi con difficoltà economiche, rese più difficili, in questo periodo. Sempre con la collaborazione e il supporto della Fondazione, il nostro obbiettivo, condiviso anche dal maestro Daniele Gatti, è quello di estendere in seguito a tutto l’anno questa opportunità vantaggiosa”

Sconto biglietti maggio musicale Firenze: le opere in programma

La convenzione riguarda tutte le tipologie di biglietti quindi nei quattro settori della sala Mehta e in ogni settore del Teatro della Pergola dove saranno messe in scena due delle opere del programma del Festiva. Questo è il calendario degli spettacoli che godranno di questa eccezionale facilitazione: Sala Zubin Mehta: Orphée et Euridice, di Gluck (19/04/2022 ore 20); Sala Zubin Mehta: Roméo et Juliette, di Gounod (05/05/2022 ore 20); Teatro della Pergola: Le nozze di Figaro, di Mozart (19/05/2022 ore 19); Sala Zubin Mehta: I due Foscari, di Verdi (03/06/2022 ore 20); Teatro della Pergola: Ariadne auf Naxos, di Strauss (13/06/2022 ore 20); e Sala Zubin Mehta: Acis et Galaée, di Lulli (11/07/2022 ore 20).

Nel segno, come si è detto, della Mitologia, dell’Amore e della fabula, le sei opere liriche, di cui ben cinque nuove produzioni vedono sul podio grandi direttori e grandi registi oltre a compagnie di canto di altissimo profilo. Le cinque nuove produzioni sono : Orphée et Eurydice di Christopher Willibald Gluck diretta da Daniele Gatti, direttore principale del Maggio, con la regia di Pierre Audi, Roméo et Juliette di Charles Gounod, con la direzione di Henrick Nanasi e la regia di Frederic Wake-Walker, I due Foscari di Giuseppe Verdi,con la direzione di Carlo Rizzi e la regia di Grischa Asagaroff, Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, sul podio Daniele Gatti e la regia di Matthias Hartmann, Acis et Galatée, di Giovan Battista Lulli con la direzione di Federico Maria Sardelli e la regia di Benjamin Lazar. Il titolo che è una ripresa è lo storico allestimento di Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart per la regia di Jonathan Miller con la direzione di Zubin Mehta il direttore emerito a vita del Teatro del Maggio. Di questo interessante e articolato programma inoltre ben quattro opere rappresentano un inedito assoluto per il Maggio e per Firenze: Orphée et Eurydice, mai eseguita nella versione francese; Roméo et Juliette, I due Foscari, Acis et Galatée, mai messe in scena al Maggio.