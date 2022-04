Scuola estiva a Certaldo: ultimi giorni per presentare la candidatura

Ultimi giorni per partecipare al bando dell'edizione 2022 della Scuola estiva "Un accessus a Boccaccio", promossa dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo. Il termine ultimo per inviare la documentazione è fissato per il 15 aprile 2022.

La scuola estiva, in programma dal 27 al 30 giugno 2022 a Casa Boccaccio, nel borgo medievale di Certaldo alto, si rivolge a studiosi in formazione, mettendo al centro l’opera di Giovanni Boccaccio e gli strumenti critici per la sua interpretazione per offrire ai partecipanti un’occasione di riflessione critica, di formazione metodologica, di aggiornamento storiografico.

Porte aperte per dieci allievi, ai quali sarà assicurata la copertura del soggiorno a Certaldo (pasti e pernottamento) a fronte di un versamento di 100 euro per un parziale rimborso spese (rimangono a loro carico le spese di trasferimento), previa selezione affidata a una commissione che sarà nominata dall’ente nazionale Giovanni Boccaccio. Sono ammessi candidati di età inferiore ai 35 anni, non strutturati in università, che siano dottori di ricerca di università italiane o europee, dottorandi di università italiane o europee oppure laureati magistrali di università italiane. La commissione stilerà una graduatoria di merito valutando il profilo degli studi del candidato e la sua congruità con il tema della Scuola estiva.

I candidati dovranno inviare domanda entro venerdì 15 aprile 2022 all'indirizzo mail info@enteboccaccio.it indicando nell’oggetto “Scuola estiva”, allegando curriculum vitae et studiorum (inclusi i contatti mail e telefonici; max. 3000 caratteri bianchi compresi), una sintesi del progetto di ricerca, per i dottorandi, o una sintesi della tesi, per i dottori di ricerca e per i laureati magistrali (max. 3000 caratteri bianchi compresi) e la lettera di presentazione del tutor della tesi.

L'ente nazionale Giovanni Boccaccio comunicherà a ciascun candidato l’esito della domanda entro il 30 aprile 2022. I selezionati sono tenuti a esprimere la loro formale accettazione entro 7 giorni dalla comunicazione, inviando una mail a info@enteboccaccio.it. Scaduto tale termine, chi non avesse accettato sarà considerato rinunciatario e subentrerà il candidato successivo nella graduatoria di merito. Il 30 maggio 2022 sarà infine reso pubblico il calendario con le indicazioni dei docenti e dei temi.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.enteboccaccio.it.

