Sport all'aperto, arriva il bando a Empoli

Da oggi, giovedì 7 aprile 2022, è pubblicato sulla pagina web del Comune di Empoli, l'avviso del progetto ‘Sport nei Parchi’, promosso assieme a Sport e Salute S.p.A.

L'avviso riporta i requisiti per individuare le società sportive che gestiranno gli “Urban sport activity e weekend”, aree verdi nei parchi cittadini messe a disposizione dal Comune per lo svolgimento di attività sportiva gratuita rivolta a specifici target e - in generale - per l'intera comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute e del Comune stesso.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute S.p.A. e ANCI, mira alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di ‘isole di sport’, palestre a cielo aperto gestite da associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio.

Le candidature dovranno essere inviate, attraverso la procedura descritta nell’avviso, entro le 12 del 6 maggio 2022.

Le ASD/SSD individuate dovranno realizzare un programma da svolgersi gratuitamente, con attività di carattere ludico-sportivo dedicata a bambini e ragazzi, attività multi-sportive dedicata alle donne, attività sportiva per over 65 e altri target, differenziati anche a livello territoriale.

Saranno inoltre identificate altre ASD/SSD che a rotazione potranno promuovere sport meno conosciuti e innovativi.

Oltre all’attività sportiva, da realizzarsi nell’arco dei dodici mesi dall’avvio del progetto, sono previste giornate a tema 'sport e sociale' o 'sport e salute', incontri formativi e informativi su tematiche specifiche, in favore dell'intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio.

Le ASD/SSD interessate potranno consultare l’avviso pubblico e la modalità di presentazione della domanda al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/istanza-di-partecipazione-al-progetto-sport-nei-parchi .

Soddisfatto l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi: "Ringrazio Sport e Salute per l’attenzione che sta mettendo a una modalità di fare sport che prima del verificarsi della pandemia avevamo tutti un po’ abbandonato, quella nei parchi all’aperto. Si è rivelata fondamentale in questi due difficili anni e credo possa essere una ottima base di partenza per far riprendere alle discipline sportive quella velocità e quell’abbrivio che inevitabilmente hanno perduto in tempi di pandemia. Spero davvero di vedere a breve tanti atleti e tanti empolesi nei giardini della città per un po’ di sana attività fisica".

Per ulteriori informazioni è possibile anche inviare una mail a toscana@sportesalute.eu .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa