Street Food, attrazioni e musica a Poggibonsi

Inizia da giovedì 7 aprile lo Street Food organizzato dall’associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Food Festival Italia. Food truck provenienti da tutta Italia ed eccellenze del nostro territorio. Il tutto accompagnato da buona musica. Giovedì 7 concerto di Finaz (Bandabardo’) con Opening Act di Andrea Brunini dalle ore 21. Venerdì 8 aprile concerto dei Rato Blanco e sabato 9 aprile ore 17,30 esibizione della Scuola Sulle Punte Danza e alle ore 21 concerto de La Monarchia. Domenica 10 aprile sarà’ la volta dell’esibizione del gruppo Generazione di Sconvolti.

Saranno presenti in piazza delle attrazioni per bimbi e animazione varia. In piazza Rosselli protagoniste le bancarelle di artigianato.

Sabato 9 e domenica 10 aprile non mancheranno nel nostro centro storico manifestazioni legate alla moda e alle presentazione delle nuove collezioni con Viamaestra Fashion Weekend. Nel pomeyiggio lo shopping sarà accompagnato dalla musica della Music Tribe.

Queste le parole del presidente Sandra Meniconi “ le nostre attività vi aspettano per presentarvi le nuovissime collezioni primaverili ed estive con allestimenti ed eventi, un weekend all’insegna del fashion e del food. Tutto accompagnato da buona musica e giochi per bambini, la manifestazione giusta per tutta la famiglia”

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa