Un "piano di promozione per Montopoli", le proposte della Consulta del centro storico

Dopo l'incontro pubblico sul piano strutturale del 3 febbraio scorso, la Consulta n.1 di Montopoli in Val d'Arno ha individuato alcune proposte per valorizzare il territorio, elencando "obiettivi, potenzialità e strategie" per realizzare un "piano di promozione del capoluogo".

Tra gli obiettivi della consulta c'è l'attrattività della zona, ovvero "portare visitatori a Montopoli favorendo turismo ed economia". Per questo, il gruppo sottolinea in una nota le potenzialità del territorio tra cui centro storico, paesaggio, opere di interesse storico, Accademia musicale Caccini e l'arte della terracotta.

Tra le strategie del piano strutturale, stilate dalla Consulta, si trovano: la valorizzazione del centro storico, con cura delle facciate degli spazi pubblici e privati, la "trasformazione degli immobili dove si producevano le Terrecotte Milani in area di interesse storico", valorizzare le attività dell'Accademia musicale "individuando uno spazio adeguato alla scuola".

Sul paesaggio, il piano prevede "interventi e iniziative per il ripristino della sentieristica e delle strade vicinali pubbliche, la valorizzazione di via Uliveta dal punto di vista turistico e ricreativo prevedendo aree a verde attrezzate per la sosta".

Tra le altre proposte si trovano la valorizzazione dei "siti di interesse storico presenti sul territorio, apportando migliorie alle aree circostanti" la realizzazione di "infrastrutture adeguate e una viabilità alternativa per il centro storico" e "parcheggi su via Uliveta con minore impatto possibile".

La Consulta parla anche di aggregazione, con la richiesta di individuare "spazi comuni per i giovani" e di "ampliare l'offerta sportiva nella zona adiacente al campo sportivo". La lista prosegue con le offerte di attività sociali, "accoglienze diurne e notturne e mensa sociale" e riguardo alla scuola scrivono, "per consentire una didattica adeguata, proponiamo l'individuazione di una zona baricentrica e facilmente raggiungibile per realizzare un unico polo scolastico per tutte le scuole elementari del Comune, lasciando nelle frazioni solo le scuole materne".

Infine, tra le proposte avanzate dalla Consulta n.1 Montopoli Capoluogo, c'è il "miglioramento dell'utilizzo della Villa Camalich, che potrebbe diventare un punto di riferimento per l'intero comprensorio" e messa al servizio di mostre e convegni, e infine "recuperare il Palazzo della Cancelleria - elenca il gruppo - e individuare una sede più visibile per l'ufficio informazione e assistenza turistica".