A Certaldo è il momento della Fiera del Boccaccio

Domenica 10 aprile il mercato si trasferisce in centro per la tradizionale Fiera del Boccaccio. Dopo la fine dell’emergenza legata al coronavirus ecco una bella occasione di shopping all’aria aperta realizzata dal centro commerciale naturale Con Certaldo in collaborazione con Confesercenti.

Una selezione degli operatori del mercato settimanale invaderà piazza Boccaccio e via II giugno dalle 8:00 alle 20:00. Per l’occasione anche i negozi saranno aperti tutto il giorno garantendo così un’offerta merceologica di primo livello. Nella suggestiva cornice del borgo basso si potranno infatti trovare abbigliamento, calzature, accessori, arredo casa e tanto altro.

“Finalmente pensiamo alla primavera – dichiara Chiara Masini, neo-presidente del CCN ConCertaldo – dopo i buoni risultati dello sbarazzo siamo pronti ad offrire ai nostri clienti le nuove collezioni al gran completo.”

“Una bella sinergia – aggiunge Jacopo Masini, assessore al commercio del Comune di Certaldo – commercio in sede fissa e su area pubblica tornano insieme dopo lo stop dovuto alla pandemia. Sono convinto che sarà una piacevole giornata da trascorrere in centro.”

Fonte: Confesercenti Metropolitana di Firenze