A Figline e Incisa concorso per Tecnico edilizia e impianti

È aperto il concorso per esami per la copertura di quattro posti nel profilo professionale di “Tecnico edilizia e impianti - Istruttore attività tecnico progettuali”, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato. Di questi, un posto è destinato al Comune di Figline e Incisa Valdarno, uno al Comune di Rufina e due al Comune di Reggello. Tra i requisiti richiesti, il diploma di geometra o la laurea in Architettura o Ingegneria. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 6 maggio.

Il Tecnico edilizia e impianti collabora all’elaborazione di progetti esecutivi per la costruzione e la manutenzione di opere e infrastrutture, ne definisce le caratteristiche tecniche e i tempi, cura la direzione lavori.

L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. Se le domande pervenute saranno un numero superiore a 50 potrà essere svolta una prova preselettiva. L’eventuale prova preselettiva si terrà il 12 maggio alle ore 10, la prova scritta il 18 maggio alle 10 e la prova orale il 27 maggio dalle 9.

La domanda di partecipazione dev’essere presentata esclusivamente online, compilando il modulo sulla piattaforma https://apps.comunefiv.it/auth e allegando la documentazione richiesta.

I requisiti di ammissione, le materie di esame, i dettagli sullo svolgimento delle prove e tutte le informazioni sono contenute nel testo integrale del bando, pubblicato sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno e disponibile sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, QUI.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa