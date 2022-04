Abbandono rifiuti, a Empoli solo a marzo oltre 100 controlli e 13 verbali

L’attività dell’amministrazione comunale e di Alia Servizi Ambientali spa contro gli abbandoni dei rifiuti in città, dal centro storico alle zone più isolate, è costante.

Scoraggiare il fenomeno degli abbandoni è il lavoro che ogni giorno viene messo in campo dagli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa insieme agli ispettori ambientali di Alia e all'ufficio ambiente di Via Giuseppe del Papa.

Controlli, verifiche, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione, sono le azioni di routine, che a volte sembrano non dare i risultati sperati ma che restano fondamentali per deprimere questi comportamenti incivili, purtroppo ben visibili in città, che l’amministrazione vuole debellare e che non si esauriranno.

A marzo 2022 i verbali in materia ambientale, redatti dagli agenti della Municipale, sono stati sette (7), di cui sei (6) per abbandono incontrollato dei rifiuti con sanzioni pari a 50 euro ciascuno e uno (1) per abbruciamento non consentito con multa da 150 euro.

Al contempo gli ispettori ambientali nello stesso mese hanno effettuato ulteriori 100 controlli e verifiche, 56 ispezioni sull’intero territorio comunale e prodotto 8 verbali.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, afferma: "Rendere noti i dati mensili sull’attività che ogni giorno gli agenti di Polizia Municipale e gli Ispettori di Alia mettono in campo contro il fenomeno incivile degli abbandoni dei rifiuti, permette di far vedere ai cittadini, quello che stiamo facendo e che non basta. Intensificheremo sempre di più le verifiche per vedere sensibilmente ridotti gli abbandoni in città e ringrazio come sempre il contributo essenziale dei cittadini".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa