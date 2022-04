Abbandono rifiuti al cimitero di San Donato e a Sant'Angelo: 600 euro di multa

Sono due le multe da 600 euro che hanno colpito altrettanti cittadini intenti ad abbandonare rifiuti di vario genere sul territorio comunale. Grazie all'impiego delle fototrappole gli agenti della Polizia Municipale sono stati in grado di sorprendere e poi identificare gli autori di uno dei reati che maggiormente incide sul decoro e sulla salute dell'ambiente.

Il primo fatto risale alla sera del 7 marzo scorso, quando le telecamere nascoste hanno registrato un veicolo con due uomini che nei pressi del cimitero di San Donato si sono messi a scaricare un ingente numero di sacchi neri accanto ai carrellati in uso esclusivo per il cimitero. Il secondo episodio è avvenuto pochi giorni dopo, il 13 marzo nelle prime ore della notte in via dei Sillori a Sant'Angelo in Campo. Anche qui da un veicolo è sceso un uomo che ha tirato fuori dal bagagliaio e abbandonato a lato strada due scatoloni pieni di rifiuti.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa