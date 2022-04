Alfabeto inglese per bambini: come e quando lo possono imparare!

Grazie a percorsi formativi loro dedicati e improntati al divertimento, oggi i bambini possono imparare l’inglese in modo semplice e intuitivo. Ma come fanno? E quali sono i consigli che i genitori dovrebbero conoscere prima di portare i loro bimbi in una scuola d’inglese per l’infanzia?

Abbiamo cercato di riepilogare i principali punti su cui riteniamo convenga soffermarsi, nella speranza che possano essere di conforto per tutti i genitori che in queste ore si stanno domandando se e come instradare i propri bambini verso lo studio dell’inglese.

Alfabeto in inglese: è davvero utile?

L’alfabeto inglese costituisce generalmente il primo tassello di un percorso formativo per l’inglese. E, d’altronde, basti ricordare con cosa abbiamo dovuto fare i conti nei nostri giorni a scuola: l’alfabeto ha sempre rappresentato l’oggetto della prima lezione. Ma questa regola di apprendimento è valida anche per i bambini? Oppure nei loro confronti valgono altre regole?

In realtà, il programma di apprendimento dell’inglese per bambini si poggia soprattutto sulla fonetica, ovvero sul riconoscimento dei suoi dell’alfabeto inglese, unitamente all’immagine delle lettere che si scorgono nel momento in cui si leggono o si ascoltano parole inglesi.

Insomma, il percorso formativo per i più piccoli sarà certamente declinato e personalizzato su di loro e sulle effettive potenzialità di apprendimento!

Quando iniziare a studiare l’inglese

Ciò premesso ci si può validamente domandare quale sia l’età giusta per iniziare a imparare l’inglese. Ebbene, anche in questo caso non ci sono regole ferree, ma solo un piccolo spunto: si può portare il proprio bambino in una scuola di inglese per l’infanzia già a partire dai 4 anni e, dunque, prima ancora che inizi il percorso scolastico delle elementari.

Insomma, prima si inizia, meglio è!

Dove far studiare l’inglese al bambino?

Chiarito che l’apprendimento dell’inglese per i bambini segue delle linee guida diverse e che il bimbo dovrebbe iniziare a studiare inglese il prima possibile (e anche in anticipo rispetto all’insegnamento dell’italiano presso le scuole elementari), non ci rimane che comprendere dove sia possibile condurre il miglior apprendimento.

Ebbene, il nostro suggerimento è sicuramente quello di ricorrere alla professionalità di un istituto specializzato come Novakid, scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, dove il piccolo studente potrà essere introdotto alla lingua straniera attraverso classi basate sul gioco, con madrelingua inglese.

Solamente un istituto specializzato nella formazione dell’inglese per i bambini potrà infatti avere le competenze e le esperienze per coinvolgere in maniera appassionante i più piccoli, strutturando lezioni brevi (25 minuti), mai banali e sempre diverse.

La presenza di un insegnante madrelingua rappresenterà poi il modo più veloce per ottenere risultati rapidi e sostenibili nel tempo: gli insegnanti di Novakid, inoltre, sono specialisti ESL certificati con esperienza di insegnamento online e, dunque, hanno tutti i requisiti utili per poter impartire divertenti lezioni di inglese ai bambini massimizzando i benefici che essi potranno trarre da questa indimenticabile esperienza, da compiere quando e come vorranno.

Il percorso di apprendimento dell’inglese nelle scuole online è altresì strutturato in modo coerente dal livello più semplice a quello più complesso. Il piano formativo inizierà infatti in modo graduale, dalle basi assolute fino a quelle più complesse. Allo stesso tempo, gli insegnanti saranno costantemente impegnati a controllare il processo educativo e rivederlo e migliorarlo in linea con le necessità delle proprie classi.

Naturalmente, non possiamo non rammentare come il ricorso alle classi da casa possa determinare per i genitori una evidente utilità nel risparmio di tempo e di denaro che possono conseguire, evitando di viaggiare verso scuole e tutor offline. I bambini potranno così studiare nel loro ambiente più familiare, la casa, senza preoccupazioni e distrazioni.