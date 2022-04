Arcipelago Toscano, verso il piano per il turismo sostenibile e accessibile 365 giorni l’anno

Grazie a WINTER MED, progetto cofinanziato dal Programma Interreg MED attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (European Regional Development Fund – ERDF), Confesercenti Toscana ed ANCI Toscana (capofila del progetto), con il supporto della Regione Toscana, hanno potuto mettere in campo gli strumenti forniti dal finanziamento e realizzare un percorso di co-progettazione per la definizione del piano d’azione per lo sviluppo del turismo sostenibile e accessibile 365 giorni l’anno nell’Arcipelago Toscano.

Nel biennio 2020-2021, i referenti del progetto WINTER MED di Confesercenti Toscana e ANCI Toscana, hanno lavorato con operatori pubblici e micro-piccole imprese del comparto turistico delle Isole dell’Arcipelago Toscano per mettere a punto un piano di azione finalizzato a migliorare la competitività e ampliare la stagionalità di quelle destinazioni turistiche.

I temi affrontati negli incontri con amministratori ed imprenditori dell’Arcipelago presentano molte similitudini con i temi e gli obiettivi necessari per lo sviluppo turistico della Lunigiana: efficienza dei collegamenti, connettività, digitalizzazione dei servizi, durata della stagione turistica, ecc.

Lunedì 11 aprile, alle ore 15, si svolgerà in video conferenza il Living Lab “Competitività, sostenibilità, stagionalità. Come migliorare l’attrattività della vostra destinazione turistica”, dedicato all’area della Lunigiana, attraverso il quale verrà illustrata la metodologia utilizzata per attivare la collaborazione fra soggetti pubblici e imprese turistiche e commerciali, per definire il piano di azione comune e rendere concreta la collaborazione fra pubblico e privato, in un segmento strategico dello sviluppo economico di questo territorio: il turismo.

Il programma del Living Lab:

Saluto introduttivo – Gianluigi Giannetti – Presidente Unione dei Comuni della Lunigiana

Introduzione - Sonia Pallai - ANCI Toscana – Responsabile Turismo;

Gianni Masoni - Confesercenti Toscana;

La strategia WINTERMED e metodologia utilizzata per costruire Action Plan – Massimiliano Gini e Lorenzo Sabatini;

Illustrazione del percorso operativo dell'ambito – Alessandro Tortelli;

Le azioni della DMC Lunigiana finalizzate all'ampliamento della stagione turistica – Pierangelo Caponi;

A seguire interventi delle imprese e delle amministrazioni presenti

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 17,00.

Link per partecipare:

https://us06web.zoom.us/j/86276747685?pwd=M0RoNjY4YWN1OWptNys5WlRqMFhmdz09