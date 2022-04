CNA per l'Ucraina: donati medicinali alla Misericordia di Badia a Ripoli

A fronte delle gravissime ripercussioni umane, sociali ed economiche del conflitto in Ucraina, in queste settimane, CNA Firenze si è impegnata in numerose azioni di solidarietà attraverso raccolte di fondi e di beni di prima necessità e collaborando con enti e associazioni benefiche.

Oggi ne ha concretizzata un’altra, grazie al contributo di CNA Impresa Sensibile, l’onlus dell’associazione: la consegna alla Misericordia di Badia a Ripoli di oltre 4mila euro in medicinali che verranno utilizzati per la cura delle vittime del conflitto.

“Un atto doveroso per un’associazione come CNA che, da sempre, guarda al benessere economico e sociale non solo dei territori in cui si trova ad operare” ha commentato Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana nel consegnare i medicinali, insieme al direttore generale, Fabrizio Cecconi, a Gabriella Sabatini, Governatore della Misericordia Badia a Ripoli che ha precisato che "collaborazioni per supportare la popolazione Ucraina, quali quella tra CNA Firenze Metropolitana e Misericordia di Badia a Ripoli, costituiscono un esempio molto positivo di quanto due realtà associative importanti e molto attive nel proprio settore, accumunate da valori comuni, possano collaborare sugli stessi obiettivi in modo efficace".

CNA ricorda inoltre che è attiva anche la raccolta di fondi organizzata congiuntamente dal mondo del lavoro (con l’associazione degli artigiani anche CGIL, CISL, UIL, Casartigiani e Confartigianato).

Queste le coordinate per effettuare donazioni: conto corrente bancario, N. 33000, intestato a “Fondo solidarietà per il popolo ucraino”, Cod. IBAN: IT90N0103003201000003300022 presso Banca Monte dei Paschi di Siena.

Le Parti Sociali effettueranno una puntuale valutazione sulle modalità e sulla destinazione degli interventi umanitari che verranno attivati, garantendo il più efficiente utilizzo delle somme raccolte.

Fonte: Cna - Ufficio stampa