Combattere la cocciniglia, rimozione di 24 piante al Giardino dell'Orticoltura

Il Servizio fitosanitario della Regione Toscana ha prescritto al Comune di Firenze alcune misure ufficiali per contrastare la diffusione del parassita ‘cocciniglia tartaruga del pino’ al Giardino dell’Orticoltura.

Nel mese di marzo, nel corso di un sopralluogo da parte degli ispettori fitosanitari della Regione Toscana con tecnici comunali e ricercatori del Crea di Firenze, sono stati prelevati campioni biologici da piante di pino con sospetta presenza di ‘cocciniglia tartaruga’.

I campioni prelevati sono stati poi analizzati dal Crea, che ha identificato la presenza del parassita attraverso analisi morfologiche e molecolari.

Per questo, il Servizio fitosanitario della Regione Toscana ha prescritto al Comune di Firenze alcune misure ufficiali: la rimozione e distruzione delle 24 piante di pino di recente impianto nel Giardino dell’Orticoltura infestate dal parassita e non curabili; l’esecuzione di trattamenti insetticidi periodici con prodotti fitosanitari autorizzati sulle 30 piante, già presenti nel Giardino dell’Orticoltura e negli Orti del Parnaso, che potrebbero ospitare qualche cocciniglia.

Il parassita è innocuo per le persone e gli animali, ma può diffondersi rapidamente sul territorio e recare gravi danni alle piante di pino, portandole fino al disseccamento completo. Ne sono un recente esempio i danni che ha provocato nelle città di Roma e Napoli.

La rimozione sarà effettuata il 12 aprile e pertanto in quella giornata il giardino resterà chiuso fino al completamento dell’intervento. Le piante rimosse saranno sostituite con nuove alberature della specie concordata con la Soprintendenza.

Il Crea è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, nonché istituto scientifico di riferimento nazionale per la protezione delle piante.