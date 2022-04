Colpisce una donna per rubarle la borsa, due giovani lo inseguono: arrestato a Prato

In sella ad una bicicletta ha tentato di rubare la borsetta ad una donna che stava camminando in strada, sferrandole un pugno al volto. È successo nei giorni scorsi a Prato, dove un uomo di 32 anni, di origine marocchina e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dalla polizia per tentata rapina.

Dopo aver colpito la donna, una 43enne cinese che stava camminando in via Pistoiese, quest'ultima sarebbe riuscita a trattenere il rapinatore facendolo cadere dalla bici. A questo punto il 32enne avrebbe iniziato a fuggire a piedi, ma intanto tutta la scena era accaduta sotto gli occhi di due ragazzi che appena lo hanno visto accelerare il passo per scappare, hanno iniziato ad inseguirlo a piedi. Una volta raggiunto tra i due, 18enni, e il rapinatore è iniziata una colluttazione.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, che nonostante abbia opposto resistenza ha arrestato il 32enne. L'uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e 70 euro in contanti, ritenuti possibili provento di spaccio. Per lui è scattata inoltre una denuncia per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.