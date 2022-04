Differenziata, agli ecofurgoni di Alia oltre 12mila conferimenti

Toner e cartucce per stampanti, batterie, piccoli elettrodomestici (come ad esempio radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori), farmaci scaduti, lampade e neon, vernici in barattolo, bombolette, olio vegetale esausto (che può essere portato anche nei due centri Olly in città): sono queste le principali tipologie di rifiuti che possono essere conferite dai cittadini presso gli Ecofurgoni di Alia Servizi Ambientali SpA, che fanno tappa in ogni quartiere del territorio, sei giorni su sette in orario 8-12. Questo il calendario settimanale: ogni sabato al mercato di piazza Togliatti; in piazza di Vittorio a Casellina il 1°, 3° e 5° lunedì del mese; largo Spontini a Casellina 2° e 4° lunedì; via Frazzi 1°, 3° e 5° martedì; piazza Cannicci a Le Bagnese 2° e 4° martedì; in p.zza Don Bosco a San Giusto 1°, 3° e 5° mercoledì; via Empolese a San Vincenzo a Torri 2° e 4° mercoledì; piazza Brunelleschi a Vingone ogni giovedì; piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo ogni venerdì.

Il servizio degli Ecofurgoni è sempre più apprezzato e utilizzato dai cittadini, che nei 12 mesi dello scorso anno hanno effettuato 12.614 conferimenti (contro i 5.483 del 2020), per un totale di 41.854 kg di rifiuti raccolti.

"Quello degli Ecofurgoni è uno dei migliori servizi che grazie ad Alia abbiamo per contrastare il fenomeno degli abbandoni nel territorio, oltre che per migliorare la qualità e la quantità della quota di raccolta differenziata dei rifiuti”, dice l’assessora all’Ambiente, “assieme all’Ecocentro di via Charta 77, dove sette giorni su sette è possibile conferire anche tipologie di rifiuti di dimensioni maggiori, al servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio su prenotazione, e alla novità dei due centri Olly per la raccolta degli oli usati in cucina. I dati sui conferimenti, tutti in continuo aumento, confermano che i cittadini sono sempre più consapevoli sull’importanza di questi servizi per l'ambiente, e che li utilizzano con frequenza sempre maggiore. Chi non rispetta le regole non ha più scusanti, per questo motivo incrementiamo i controlli e sanzioniamo chi con comportamenti illegali danneggia l’impegno di un’intera comunità".

Alla postazione dell’Ecofurgone di piazza Di Vittorio a Casellina nel 2021 i cittadini hanno effettuato 656 conferimenti, a largo Spontini, sempre a Casellina, 636, in via Frazzi 487, in piazza Cannicci a Le Bagnese 879, in via Neruda a San Giusto 652, a San Vincenzo a Torri 256, in piazza Brunelleschi a Vingone 2581, in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo 1061, in piazza Togliatti, dove l’Ecofurgone è presente col mercato settimanale, i conferimenti sono stati 5406.

Il conferimento dei materiali agli Ecofurgoni è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto che presidia il mezzo. "Gli Ecofurgoni sono pratici, arrivano sotto casa a tutti, hanno un calendario fisso, e la presenza nei mercati rionali garantisce in modo capillare la raccolta della quasi totalità dei rifiuti domestici, portando le buone pratiche ambientali più vicine alle persone, laddove si trovano i più importanti centri di aggregazione in ogni quartiere. Lo stesso principio è quello che ha guidato i nostri uffici e Alia, con la collaborazione di Unicoop Firenze, a organizzare i due punti di raccolta degli oli vegetali esausti Olly presso la GDO di via Aleardi nel centro cittadino, e di via Masaccio nel quartiere di Vingone".

Nel 2021 al centro Olly di via Aleardi sono stati effettuati 1450 conferimenti per 1980 kg di olio vegetale esausto, mentre in via Masaccio 1600 per 2540 kg, per un totale di 3050 conferimenti e 4484 kg di olio raccolto.

Alia Servizi ambientali SpA ha comunicato anche i dati relativi alla raccolta nell’Ecocentro di via Charta 77, con 30.688 accessi per 1.372,13 tonnellate di rifiuti raccolti; nel 56% dei casi gli accessi sono stati di cittadini di Scandicci, il 27% di cittadini di Firenze, il 13% di Lastra a Signa e il 4% di altri comuni serviti dal gestore.

"I numeri sull’utilizzo di Ecofurgoni itineranti e dell’Ecocentro di Via Charta 77– precisa il direttore area territoriale di Alia Servizi Ambientali, Domenico Scamardella– dimostrano quanto sia alta la sensibilità ambientale e la collaborazione a questi servizi collaterali da parte dei cittadini, che permettono alzare la qualità della raccolta differenziata, in linea con scelte ambientali e di sviluppo economico concretamente circolari che i nostri territori stanno perseguendo".

Per ogni ulteriore informazione rispetto ai servizi e le attività di Alia, è a disposizione il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, la App Junker (con localizzazione sul comune di interesse di ogni servizio e punto di conferimento) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa