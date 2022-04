Trekking, due incontri dedicati a Montespertoli

Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), associazione nazionale che ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, organizza, in collaborazione con il Comune di Montespertoli, due momenti formativi sul tema dell’escursionismo.



“L’Amministrazione sta lavorando attivamente alla realizzazione della sentieristica di Montespertoli e questi incontri rappresentano un legame importante con il CAI ed uno stimolo per i cittadini ad incuriosirsi, documentarsi ed appassionarsi ai percorsi, approcciandocisi così in maniera più consapevole ed attenta” dichiara l'Assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandra De Toffoli.



Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium del Centro Culturale "Le Corti" sabato 30 aprile e sabato 11 giugno alle ore 17:00. Il primo incontro tratterà il tema "Sicuri sul sentiero per camminare con consapevolezza", mentre il secondo sarà incentrato su “Sentieristica e cartografia: il faro guida dell'escursionista lungo il Sentiero Italia".



Gli incontri saranno tenuti da: Francesca Caprari (componente della Commissione Regione Toscana Sentieri e Cartografia ed Istruttrice della Scuola Regionale Escursionismo Toscana) e Fabio Rimediotti (componente dell’Organo Tecnico Territoriale Operativo Toscana Escursionismo ed Istruttore della Scuola Regionale Escursionismo Toscana).



"Due serate dedicate al trekking a 360° con istruttori esperti e di grande esperienza nelle nostre montagne. La passione e l’entusiasmo che ci accomunano saranno il filo conduttore per stimolare ognuno di voi a fare un passo in più verso la pratica dell’escursionismo consapevole” dichiarano Francesca Caprari e Fabio Rimediotti.



Per informazioni sugli eventi è possibile contattare: Francesca 347/2790234 (dopo cena), oppure la Biblioteca “E. Balducci” al numero 0571/600228 - biblioteca@comune.Montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli