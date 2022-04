False realtà, ancora due giorni per visitare le opere di Valerio Comparini e Nicola Cioni

Ultimi giorni per visitare la mostra di arte contemporanea “False Realtà” allestita nel Palazzo delle Arti di Fucecchio, in Piazza Vittorio Veneto; le opere di Valerio Comparini e Nicola Cioni, ognuno con un proprio linguaggio espressivo, hanno il cinema come comune denominatore, declinato con opere che spaziano dalle fotografia ai video, dai falsi manifesti cinematografici ai bassorilievi. Arricchiscono i lavori dei due autori, i testi di Andrea Mancini.

L’esposizione sarà ancora visitabile sabato 9 e domenica 10 aprile, con orario 16,30-19.

La mostra è promossa dall'amministrazione comunale con la collaborazione del Fotoclub di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa