Farmacie Comunali di Empoli solidali: 30mila euro per Centro Lilith e scuole della città

È dal 2012 che le Farmacie Comunali di Empoli promuovono la realizzazione di attività a sfondo sociale ed educativo attraverso il sostegno alle Scuole della città e al Centro Antiviolenza Centro Aiuto donna Lilith delle Pubbliche Assistenze.

Anche nel 2022 i progetti presentati entro il 31 ottobre dello scorso anno verranno, nei prossimi giorni, finanziati con un contributo totale di trentamila euro.

L’obiettivo principale è quello di sostenere iniziative che hanno lo scopo da una parte di divulgare fra gli studenti tematiche legate all’educazione alla salute e al vivere sano, dall’altra di aiutare concretamente le attività del Centro antiviolenza che da anni accoglie donne vittime di violenza e i loro figli, con attenzione particolare ai bambini e ai loro personali bisogni.

Inoltre, uno degli obiettivi dell’azienda, partecipata al 100% dal Comune di Empoli, oltre alla tradizionale vendita dei farmaci, è anche quello di diffondere, attraverso personale qualificato, la cultura del benessere e della prevenzione piuttosto che la cura della malattia.

"Siamo felici che, grazie ai buoni risultati di Farmacie Comunali, si sia riusciti, anche quest'anno, a sostenere progetti importanti, come quelli rivolti alle bambine e ai bambini dei nostri Istituti comprensivi e alle figlie e ai figli delle donne seguite dal centro Aiuto Donna Lilith e spesso vittime di violenza assistita", afferma l’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini.

"Il risultato positivo dal punto di vista economico e finanziario della nostra Società ci consente di sostenere questi importanti ed originali progetti presentati dagli Istituti Comprensivi e dalle Pubbliche Assistenze – aggiunge Luca Bartolesi, amministratore unico delle Farmacie Comunali – secondo le modalità previste dal regolamento aziendale. A breve andremo ad approvare il bilancio consuntivo 2021, attualmente in fase di predisposizione. Anche quest’anno si va delineando un risultato molto positivo, in termini di utili, nonostante i due anni di crisi sanitaria che abbiamo alle spalle. Grazie ad una attenta ed efficace politica di contenimento dei costi e agli investimenti realizzati negli ultimi anni, soprattutto in termini di risorse umane e di tecnologie all’avanguardia, la Società ha saputo superare la fase pandemica garantendo sempre tutti i servizi e divenendo un punto di riferimento certo e qualificato per la popolazione. Aver costruito in questi anni una collaborazione proficua e concreta con questi enti e associazioni, ci permette di individuare assieme nuove attività didattiche per i nostri bambini e nuovi interventi a sostegno delle donne che hanno subito violenza, offrendo alla comunità empolese strumenti utili alla ripartenza post Covid. Con il contributo che anche quest’anno mettiamo in campo, concretizziamo il nostro ruolo, la nostra mission. La strada imboccata è quella giusta ed è su quella che proseguiremo anche in futuro".

I PROGETTI

Progetto del Centro Aiuto Donna Lilith (Pubbliche Assistenze Empoli)

"POMERIDIAMO 2"

Dalla consolidata esperienza del Centro Antiviolenza è scaturita la necessità di attivare la seconda edizione del “doposcuola pomeridiano”, accogliendo ragazzi dai 6 ai 14 anni per molteplici attività: sostegno scolastico, sviluppo dell’autonomia, motivazione allo studio, e soprattutto aII’imprescindibiIe necessità di stare insieme agli altri, visto il periodo di emergenza che abbiamo vissuto in questo anno. Il progetto è intervenuto a dare uno spazio, in grado di accogliere bambini e preadolescenti in totale sicurezza, fornendo gel, mascherine, misurando temperature e ovviamente senza rinunciare al distanziamento. Grazie alla pluriennale esperienza dei professionisti del centro Lilith, si è riuscito a dare anche supporto psicologico per affrontare la situazione di emergenza Covid.

Il progetto si è reso fondamentale nell’aiutare e accompagnare i bambini e i preadolescenti nella didattica a distanza e a combattere l’abbandono scolastico, o comunque a rinunciare a seguire le lezioni, reso ovviamente ancora più facile dalla DAD. Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli hanno messo a disposizione pc, tablet, connessione veloce, e quanto altro necessario per la didattica a distanza così da aiutare i bambini e preadolescenti a superare le difficoltà a cui spesso la DAD porta laddove mancano mezzi tecnologici adeguati e connessioni stabili.

Progetti con Istituto Comprensivo Statale EMPOLI EST realizzati nell’ Anno Scolastico 2020/2021

"STAR BENE NELLA NOSTRA CITTÀ, DECORAZIONI E DECORO NEL TESSUTO URBANO" (Seconda Edizione)

- Coniugare il tema del benessere con quello dell’ambiente e dell’arte;

- Far conoscere a tutti gli alunni il patrimonio artistico della nostra città;

- Educare al rispetto dell’ambiente naturale e antropico;

In questo progetto il tema del BENESSERE si coniuga con quello dell‘ambiente e dell’arte.

L’ambiente è il contesto di vita, che così tanto interagisce con la qualità della vita stessa: ambiente naturale ma anche, soprattutto per i nostri bambini, ambiente urbano, con i suoi spazi più o meno a misura d'uomo, con le tracce evidenti di un passato lontano da riconoscere e valorizzare.

Di questo ambiente urbano è necessario ricercare e tutelare la bellezza. La bellezza ci regala benessere: in un "luogo bello", sia esso una città, uno scorcio di paesaggio, un’opera d’arte, una musica, ci sentiamo bene, in armonia, produciamo pensieri positivi.

In un momento in cui è in atto un processo di riqualificazione urbana di Empoli, con importanti opere di restauro in programma o in corso di attuazione, vogliamo “leggere" insieme ai bambini quegli aspetti della nostra città che l’arte, nei secoli lontani o recenti, ha lasciato come tracce di bellezza: le decorazioni. La parola “decorare" vuol dire abbellire, rendere più bello. È anche questa la funzione che hanno i numerosi elementi delle decorazioni urbane: gli stemmi, gli affreschi sulle facciate, le fontane, i decori ceramici, i tabernacoli, gli ornamenti in ferro battuto, gli spazi verdi.

Questi aspetti, elementi preziosi del nostro patrimonio artistico, vanno rispettati e tutelati, per accogliere e tramandare l'idea di una città che ci appartiene e di cui tutti siamo responsabili. L’educazione alla bellezza porta con sé l’educazione al rispetto e alla tutela, al mantenimento del decoro.

Questo progetto si avvale della convenzione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Firenze e di un protocollo di intesa con il Comune di Empoli, sono previste forme di collaborazione con Associazioni del territorio.

"ORTO DI CLASSE" – Un’esperienza consolidata

- Promuovere la conoscenza del mondo agricolo con le sue tecniche e le tradizioni legate

alla stagionalità;

- Promuovere abitudini e comportamenti alimentari salutari e consapevoli;

- Curare gli spazi scolastici in funzione dello star bene a scuola;

- Condividere emozioni ed esperienze legate sia al lavoro di gruppo, sia al consumo

consapevole dei prodotti dell'orto;

- Valorizzare il coinvolgimento di alunni disabili o con difficoltà di vario genere;

- Incentivare il consumo di prodotti ortofrutticoli attraverso la scoperta delle diversità delle

specie;

- Salvaguardare tradizioni, riti ed espressioni generazionali che ci hanno preceduto.

Progetto con Istituto Comprensivo EMPOLI OVEST realizzato nell’Anno Scolastico 2020/2021

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE - "AMBIENTIAMOCI! VIVERE IL GIARDINO 3.0"

Il progetto per vivere il giardino ha come scopo quello di trasformare lo spazio esterno in un ambiente di crescita e di apprendimento. Vivere uno spazio significa essenzialmente farne esperienza, e per far ciò occorre utilizzarlo, renderlo luogo familiare e di senso per le relazioni sociali, la cultura sperimentata, le trasformazioni naturali, le ideazioni artistiche, insomma un habitat di cui prendersi cura perché della comunità, cioè nostro.

La fruizione del verde e della natura e più in generale lo stare all’aperto sono elementi positivi nel mantenimento della salute dell’individuo. Stare all’aria aperta migliora il benessere fisico, mentale e sociale riducendo i livelli di stress giornaliero e di ansia, migliora l’umore, aumenta l’ossigenazione e perciò facilita l’attenzione e la concentrazione; stimola l’approvvigionamento della vitamina D e così mantiene in salute i sistemi scheletrico e muscolare, riduce le tensioni e facilità le relazioni e l’organizzazione del pensiero. Perciò si può dire che il benessere del corpo e della mente coincide con la parola verde.

Il progetto riproposto si è allargato a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Ovest, dando così la possibilità a tutti i bambini, attraverso un progetto condiviso, di riappropriarsi del giardino della propria scuola e sentirsi fruitori responsabili e attivi, a garanzia del rispetto e del mantenimento dell’ambiente.

Finalità:

valorizzare gli spazi presenti;

progettare nuovi artefatti

creare attrezzature per potenziare le attività fisico-sportive.

Obiettivi

riqualificare gli spazi;

creare un ambiente facilitatore di benessere psico-fisico;

creare un ambiente facilitatore degli apprendimenti;

mettere in atto azioni includenti socialmente;

sensibilizzare alla cura e alla gestione degli spazi comuni;

educare alla cittadinanza attiva, attraverso processi di peer education;

sensibilizzare alle tematiche di sostenibilità ambientale;

facilitare il coinvolgimento di alunni con disagio e disabilità in attività motivanti;

conoscere la varietà delle essenze del giardino, le proprietà delle piante officinali e i cicli naturali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa