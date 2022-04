Festa per bambini, street food e teatro: un weekend per tutti a Montemurlo

A Montemurlo sarà un fine settimana di eventi adatti a tutte le età. Domani, sabato 9 aprile alle ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) andrà in scena "Matrimonio in bianco e nero" della compagnia Altro Teatro, evento inserito nella rassegna teatrale amatoriale "Chi ride campa cent'anni" a cura del Gruppo teatrale "I Limoni", promossa dal Circolo G. Gelli di Bagnolo. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefono 347 0460980.

Domenica 10 aprile al Parco della Pace (via G. Deledda) dalle ore 10 alle 17 si svolgerà Colori di primavera, la grande festa per bambini con il volo degli aquiloni, intrattenimento comico interattivo e truccabimbi, merenda, esibizione musici e sbandieratori, a cura della Pro Loco Montemurlo e del Comune di Montemurlo. Per informazioni telefono 0574 558584

Nell'ambito di “Colori di primavera” si svolge un'altra interessante manifestazione “Una giornata con la protezione civile”, promossa dal sistema comunale di Protezione civile. Un'opportunità per conoscere da vicino tutte le associazioni che fanno parte della protezione civile comunale e il lavoro che portano avanti sul territorio. Oltre agli operatori comunali della protezione civile, infatti, saranno presenti con i propri mezzi la Vab Montemurlo, la Misericordia Montemurlo e di Oste, l'Ari associazione radioamatori italiani sezione di Prato, la fondazione Cisom di Montemurlo, la Fondazione Parsec e il collegio geometri di Prato e i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo.

Va avanti anche il “Montemurlo Street food” e sabato 9 e domenica 10 aprile gli stand gastronomici saranno aperti sia a pranzo che a cena. A completare la cornice di piazza della Costituzione saranno presenti stand di artigianato. Sabato 9 aprile alle ore 12 ritrovo ed esposizione di vespe e alle ore 15 mini circuito con vespa elettrica per bambini a cura del Vespa Club di Montemurlo. Sempre sabato alle ore 17 divertimento con le moto con il Moto Club D.o.c Prato: ritrovo ed esposizione moto e a seguire il contest “La moto più bella”. Alle ore 17,30 spettacolo di magia per bambini con il Mago Magori. Chiudono l'evento domenica 10 aprile dalle ore 10 alle 11,30 la mostra canina e dalle ore 15 alle ore 18 l' esibizione di Calisthenics a cura della palestra Universo di Montemurlo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni Proloco Montemurlo tel. 0574-558584 www.prolocomontemurloaps.it email: prolocomontemurlo@hotmail.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa