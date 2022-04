Cerimonia delle Candele per Fidapa: arrivano 7 nuove socie

Sabato 2 aprile 2022 si è tenuta la consueta e oramai consolidata tradizione della Cerimonia delle Candele dell’Associazione FIDAPA sezione di San Miniato. Per l’associazione è un momento davvero importante. L’accensione delle candele vuole rappresentare un richiamo simbolico e commemorativo alle altre associazioni FIDAPA sparse nel mondo. La candela accesa simboleggia infatti “luce” laddove ancora oggi vi è ombra nella vita di molte donne. Ancora più importante è la candela verde, del futuro e della speranza, accesa dalla socia più giovane del gruppo. "Il nostro auspicio è che sia portatrice di uguaglianza, di intelletto e di pace per le generazioni a venire".

Ed ecco che in una occasione come la cena delle candele la FIDAPA celebra l’ingresso ufficiale delle nuove socie. Questo anno sociale, sotto la grande direzione della Presidente Loredana Petriccione, ben 7 nuove socie hanno deciso di entrare e condividere questo percorso nella sezione: "Si tratta di Donne brillanti e intraprendenti che siamo certe porteranno un notevole valore aggiunto alla nostra associazione. Siamo liete di avere tra noi l’Avvocato Eleonora Guarnieri, le Imprenditrici Valentina Leoni e Federica Mancini, la Dottoressa Rossella Mengozzi, l’Avvocato Angelita Paciscopi, l’Avvocato e Imprenditrice Maria Paoletti Masini e la Consulente Maria Grazia Sgherri".

"Alle nuove socie un grande in bocca al lupo da parte di tutte noi e il nostro caloroso benvenuto in FIDAPA! Ci teniamo infine a ringraziare in particolar modo la Presidente Loredana Petriccione che ha organizzato splendidamente la serata, scegliendo come location la meravigliosa Limonaia di Casa Masi e curando ogni aspetto nei minimi dettagli. Grazie al suo fantastico impegno per la nostra associazione e per il grande programma che sta portando avanti con energia e passione, dedicato “al femminile”."

Fonte: Ufficio stampa