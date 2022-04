Giulia Ventisette a #LiberiTuttiLive con "Lo stato attuale delle cose"

La cantautrice fiorentina è tornata nei nostri studi dopo la presentazione del suo album precedente, con "Lo stato attuale delle cose". Un album che ha visto una lunga gestazione anche a causa delle difficoltà legate alla pandemia e suonato con numerose e prestigiose collaborazioni.

In studio Giulia, che di solito live è accompagnata da fedeli collaboratori come il chitarrista Edoardo Bruni, si è cimentata, tra l'altro, in una delicata versione acustica del brano "Mio fratello è figlio unico", contenuto nel disco, e il cui titolo è stato oggetto di qualche critica, come ci ha spiegato raccontando della sua partecipazione al Premio Bruno Lauzi, ma che è stato anche di spunto per un ulteriore brano.

Qui i video dell'intervista completa.