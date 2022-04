La Computer Gross a Livorno per lanciare la volata finale

Per l'Use Computer Gross inizia la volata finale per cercare di evitare i playout. Domenica alle 18 al Pala Modigliani di Livorno (arbitri Nonna di Saronno e Berlangieri di Trezzano sul Naviglio), la squadra di coach Corbinelli affronta la Maurelli Group Libertas che si trova in classifica quattro punti sopra ai biancorossi e che ha dalla sua anche il più 7 della gara di andata. Un impegno sulla carta difficile ma che Sesoldi e compagni dovranno cercare in ogni modo di portare a casa per mettere in classifica due punti che sarebbero molto importanti.

"E' sicuramente una partita importante per entrambe - spiega coach Corbinelli - ognuna ha ovviamente i propri interessi di classifica che, specie in questa fase del campionato, sono più che mai al primo posto. La Libertas ha un roster con giocatori giovani che le consentono di avere rotazioni ampie e mantenere alta l'intensità in campo. Noi veniamo da due partite non buone soprattutto sotto l'aspetto difensivo e quindi il passo in avanti da fare è soprattutto questo, perchè solo così possiamo pensare di trovare poi buone soluzioni in attacco. Dai ragazzi mi aspetto intensità, agonismo e voglia di vincere per tutti e quaranta i minuti".

La partita di Livorno apre idealmente la volata finale della stagione regolare che vedrà la Computer Gross giocare poi in casa con Cecina ed Alba e fuori ad Omegna e San Giorgio sul Legnano. I venti punti in classifica lasciano ai biancorossi aperta sia la possibilità di guardare in alto che dietro le spalle. L'esito della partita di Livorno darà indicazioni più precise anche in questo senso.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.