Lavori in Fi-Pi-Li, parla Masetti: "I disagi finiranno. Chi può si muova in treno"

"Bisogna stringere i denti. Inutile girarci intorno. I disagi scaturiti dai lavori in superstrada si ripercuotono sulla nostra quotidianità. Invito tutti, però, a prendere atto del fatto che ci riferiamo ad un'opera davvero migliorativa. Mettere in sicurezza un'arteria tanto strategica è fondamentale. Voglio comunque avanzare un appello ai montelupini e non solo a loro: chi può, in particolare di questi tempi, si rivolga ad una mobilità alternativa. Il trasporto ferroviario, ad esempio, è una soluzione da prendere in considerazione. Così si può ridurre il traffico e impattare meno sull'ambiente. Confido nel fatto che la politica, in toto, si adoperi per favorire questa opzione, perché le persone ne apprezzino sempre più la sostenibilità". Il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti fa il punto della situazione riguardo agli attuali lavori in Fi-Pi-Li, rispondendo alle nostre domande sullo stato dell'arte della viabilità, riferendosi anche alle altre strade che di rimbalzo stanno accusando conseguenze figlie del cantiere attivo tra le uscite di Montelupo ed Empoli Est.

"La strada statale 67 è ancor più trafficata, proprio come via Viaccia - spiega Masetti - Quest'ultima è da sempre considerata un piano b rispetto alla Firenze - Pisa - Livorno e in questa fase è percorsa da un numero sempre maggiore di automobilisti. Bisogna monitorare però che i mezzi pesanti non transitino di lì, visto il divieto attivo. D'altronde si tratta di una strada stretta ed installare un senso unico in determinate fasce orario potrebbe rivelarsi un giusto provvedimento da prendere". In tutto questo appare certo il continuo dialogo tra i vari enti in campo. "Ci coordiniamo molto - sottolinea ancora il primo cittadino - Lo dico da sindaco di Montelupo Fiorentino e da delegato alla sicurezza dell'Unione dei Comuni. Il dialogo con il comune di Empoli, i tecnici e la Regione è sempre volto a trovare soluzioni".

Infine un accenno all'altro importante obiettivo in termini di viabilità: la nuova rotonda da realizzare sulla statale 67. "Confermo che il cantiere regionale partirà in estate - conclude Paolo Masetti - quando andrà in pausa quello attivo, appunto, in superstrada. E' una decisione che ci è sembrato giusto prendere per non produrre un sovraccarico. Lavorare adesso alla rotonda avrebbe generato altri disagi alla cittadinanza".

Gianni Capuano