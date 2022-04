Municipale, Picchielli e Galli (Lega): "Gravi carenze nell'Empolese Valdelsa"

"E' un dato di fatto che l'organico della Polizia municipale operativa nel territorio dell'Empolese Valdelsa, sia sicuramente insufficiente a coprire le normali attività che il servizio normalmente richiede - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli. - E', poi, un'altrettanta certezza che l'Unione dei Comuni non stia dando risposta a quanto richiesto dai sindacati."

"La risoluzione della problematica, a nostro avviso, non secondaria non può essere, dunque, più differita, anche perché si tratta di garantire la massima sicurezza ai cittadini, anche in occasione, ad esempio, di determinati eventi pubblici che sono prossimamente in programma sul territorio in questione. I numeri evidenziati dai Sindacati - sottolineano i rappresentanti della Lega - rilevano carenze di organico davvero significative e ci chiediamo come mai, di fronte a questa criticità, chi di dovere trascuri, colpevolmente, la tematica. Non è, pertanto, ammissibile che l'importanza di una forza di Polizia così essenziale per il territorio, venga, da tempo, sminuita; occorre, quindi, porre rimedio alla cosa ed anche velocemente."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa