Nota tre spacciatori in centro a Pisa e avverte la polizia: fermati, uno era latitante

Ieri pomeriggio nel centro di Pisa, tre uomini sono stati fermati per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito dalla segnalazione di una cittadina che, tra piazza Mazzini e piazza Vittorio Emanuele, aveva notato i tre in atteggiamento sospetto. Rimasta ad osservare la scena, senza farsi notare, la segnalante avrebbe assistito anche alla veloce consegna di un involucro ad un probabile acquirente. A questo punto è scattata la chiamata alla polizia, e due pattuglie sono intervenute sul posto chiudendo ogni via di fuga e intercettando i tre uomini.

Dopo un primo tentativo di fuga i tre, tunisini, sono stati bloccati dalla polizia, identificati e perquisiti sul posto.

Tra loro un 22enne, con a carico alcuni alias per aver fornito in precedenza false generalità, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di hashish. Il secondo, un 16enne imparentato con il 22enne, è stato trovato come il primo in possesso sia di un coltello che di altre dosi di hashish, oltre 5 grammi. Sul terzo, un 17enne, la perquisizione ha dato esito negativo.

Quest'ultimo essendo minorenne, è stato affidato ad un Centro di accoglienza fuori provincia su disposizione dei Servizi sociali del comune di Pisa, mentre i primi due sono stati denunciati per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, tutto sequestrato, rispettivamente alla Procura della Repubblica di Pisa e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Anche l'altro minorenne denunciato, di 16 anni, è stato accompagnato ad un Centro di accoglienza per minori mentre da approfondimenti sugli alias del 22enne, è emerso che fosse ricercato da circa un anno dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, perché doveva scontare la pena di 4 anni e mezzo di reclusione a seguito di un cumulo di pene per condanne inerenti agli stupefacenti. Al termine degli accertamenti il 22enne è stato condotto presso il carcere di Pisa, dove sconterà la pena dopo quasi un anno da latitante.

La questura di Pisa infine sottolinea, nel successo dell'operazione, "la fattiva collaborazione della segnalante, che ha consentito di eliminare ulteriori spacciatori dalla zona della stazione".