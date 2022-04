Occupano il container nel cantiere della ex Vitrum, sgomberata area dalla polizia

Alcuni luoghi sembrano mantenere le loro funzioni anche dopo grandi cambiamenti. Nonostante l'abbattimento della ex vetreria, ci sono ancora senzatetto e persone con disagio che utilizzano l'area come rifugio temporaneo. Un prefabbricato all'interno di un cantiere della ex Vitrum di via Curtatone e Montanara a Empoli era stato infatti occupato negli scorsi giorni da delle persone straniere per passare le notti. I poliziotti del commissariato di piazza Gramsci sono intervenuti nell'area in abbandono e degrado per mettere in sicurezza la zona. L'area è stata messa in sicurezza e la proprietà del cantiere è stata contattata per rimuovere il prefabbricato, cosa che è avvenuta poche ore dopo.