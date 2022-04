Orientamento UniFi, attesi duemila studenti e studentesse

L’Ateneo fiorentino si presenta al pubblico delle scuole secondarie superiori e lo fa in presenza sabato 9 aprile presso il campus Morgagni dove è in programma “Un giorno all’Università, spazi e relazioni per costruire il nostro futuro”, il più importante evento di orientamento organizzato da Unifi (Viale Morgagni, 44 – ore 9-13- All’ingresso sarà richiesto certificato verde rafforzato). Dalle 9 fino alle 13 gli studenti potranno rivolgere domande sui corsi e i servizi dell’Ateneo fiorentino o togliersi più semplicemente curiosità su attività e progetti targati Unifi.

All’interno del plesso sono allestiti i punti informativi allestiti dalle dieci Scuole d’Ateneo, dove poter raccogliere materiale utile sull’offerta formativa, e gli student cafè dove poter conversare, scambiare idee e impressioni con i tutor delle Scuole.

In tanti hanno già mostrato interesse per la manifestazione come dimostrano le oltre duemila prenotazioni alle "Prime lezioni di ..." che saranno svolte da un docente in rappresentanza di ognuna delle dieci Scuole d’Ateneo. A chi non è riuscito a prenotare un posto in aula, Unifi offre l’opportunità di seguire le lezioni online. I temi affrontati sono strettamente connessi con l’attualità e testimoniano l’attenzione che le varie aree scientifiche e culturali dell’Ateneo riservano al mondo del lavoro e all’innovazione.

Questo il programma delle lezioni nell’auditorium A di Morgagni: la mattinata si apre alle 9 con i saluti istituzionali, alle 9.10 si tiene la lezione di Francesco Ferrini di Agraria su “Pandemia e cambiamenti climatici: una tempesta perfetta o un’opportunità”; alle 9.50 Alessio Nocentini di Scienze della salute umana (area del farmaco) su “Anidrasi carbonica: un intrigante enzima come bersaglio di farmaci”; alle 10.30 Alessandro Farini di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali su “Il colore: come lo vediamo e come lo misuriamo”; alle 11.10 Carlo Carcasci di Ingegneria su “Le (nuove) sfide per un’energia sostenibile”; alle 11.50 Manila Vannucci di Psicologia su “Orientarsi nella mente umana: qualche consiglio e strumento”; alle 12.30 Lorenzo Ciccarelli di Architettura su “Esiste ancora uno spazio (e un tempo) per l'architettura?”.

Contemporaneamente, nell’Auditorium B, il programma prevede alle 9 i saluti istituzionali; alle 9.10 la lezione di Raffaella Setti di Studi Umanistici e della Formazione - area umanistica su “Che cosa ci dice la linguistica? il discrimine tra sapere la propria lingua e usarla”; alle 9.50 Laura Magi di Scienze politiche su “La guerra dentro: quando il diritto tenta di reagire alla guerra”; alle 10.30 Vanna Boffo di Studi Umanistici e della Formazione - area della formazione su “Formare alle professioni educative, scolastiche e di cura”; alle 11.10 Luca Tiberti di Economia e Management su “Gli effetti socio-economici del cambiamento climatico”; alle 11.50 Pietro Amedeo Modesti di Scienze della Salute umana (area medica) su “Attivita’ fisica nella prevenzione e nella cura”; alle 12.30 Deborah Russo di Giurisprudenza su “Guerra, costituzione italiana e diritto internazionale”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa