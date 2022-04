Il protagonista di Squid Game premiato con il Pegaso della Regione

Premiato questa mattina, con la consegna del Pegaso, simbolo del Consiglio regionale, e della bandiera della Regione, l’attore coreano Lee Jung-jae, ospite d’onore del

Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, giunto quest’anno alla ventesima edizione e che si è inaugurato ieri sera al Cinema ‘La Compagnia’.

“Benvenuto in Toscana – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, consegnando il premio a Lee Jung-jae alla presenza dell’ambasciatore della repubblica di Corea, Seong-Ho Lee – È con piacere che le consegno la nostra bandiera e il Pegaso, simbolo della Toscana, che è ancorato alla storia ricca di tradizioni e civiltà di questa terra e che con le sue ali aperte ci porta verso il futuro. La Toscana è una terra meravigliosa, ricca di cultura, arte, bellezza. È un set cinematografico ideale. Per questo la invito, dopo il successo planetario di Squid Game, a venire a girare un film nella nostra regione. E mi auguro che porti in Corea tutto l'affetto e la bellezza che la Toscana gli offrirà in questi giorni”.

L’attore presenterà questa sera il film “Deliver us from Evil” e domani, sabato 9 aprile al cinema La Compagnia, incontrerà il pubblico in una masterclass dedicata al suo cinema. Lee Jung-jae, rispondendo ad alcune domande riguardo Squid Game ha detto: “per me quel personaggio è molto importante perché in realtà partendo da una fase di debolezza, grazie a un percorso di crescita diventa più forte. Questo mi fa ben sperare che l’amore e l’empatia sono ancora una componente essenziale della nostra società. L’attore ha poi proseguito, sempre riguardo alla serie, che “sicuramente grazie a Netflix e alle piattaforme web, ci siamo potuti avvicinare al pubblico italiano, anche perché i contenuti coreani non sono sempre facili da distribuire. Penso che queste piattaforme possano offrire contenuti rilevanti in tutto il mondo. Inoltre, a causa della pandemia la distribuzione di molti film è stata arrestata, ma spero che ora queste forme d’arte possano arrivare direttamente nelle case del pubblico di tutto il mondo. Lee Jung-jae, riguardo i molti festival coreani presenti in Europa ha evidenziato quello di Firenze, particolarmente famoso perché ha una storia importante alle spalle, infatti è arrivato al traguardo dei 20 anni. Essere qui per un regista o un attore coreano rappresenta una tappa di enorme prestigio. In Corea racconterò di questa bellissima iniziativa”.

All’ambasciatore il presidente Mazzeo ha invece consegnato il ‘crest’ del Consiglio regionale con la riproduzione del gonfalone della Toscana. Con l’abasciatore, il presidente, rinnovando l’invito per una visita a palazzo del Pegaso, si è intrattenuto parlando della storica amicizia fra Toscana e Corea e di come il cinema sia stato occasione per un abbraccio fra i due popoli.

Korea Film Festival - il programma

Il festival, organizzato dall’associazione dall’Associazione culturale fiorentina Taegukgi–Toscana Korea Association, si terrà dal 7 al 15 aprile in diverse sale fiorentine – La Compagnia, Stensen, MAD Murate Art District – e online su Più Compagnia e Mymovies. La rassegna racconterà in 80 film la Corea del Sud, con una programmazione suddivisa in sezioni. Obiettivo del Festival, oltre alla cooperazione culturale e istituzionale tra l’Italia e la Corea, è la promozione dell’universo culturale coreano, attraverso la lente d’ingrandimento del grande schermo, delle esposizioni d’arte e dei convegni.

Tra prime visioni e classici contemporanei, il festival, unico nel suo genere in tutta Italia, offre documentari, cortometraggi, film e ampie retrospettive sui principali registi della cinematografia coreana, con la partecipazione degli stessi autori. Dal 2007 l’Associazione promuove, oltre al Cinema Coreano in Italia, anche il cinema italiano in Corea del Sud, collaborando con i maggiori festival del paese alla programmazione nei loro palinsesti di retrospettive e rassegne dei protagonisti del nostro cinema.

Nel programma della terza giornata, alle 15 “Snowball” di Lee Woo-jung. Protagoniste sono la diciottenne Kang-yi, le sue amiche So-young e Ah-ram, al centro la loro fuga, il tentativo di emancipazione, che non va come previsto, quando sorgono gli interrogativi sul futuro e sul passato. La giornata prosegue con tre pellicole selezionate dalla categoria Orizzonti Coreani, i maggiori successi al cinema in Corea del Sud negli ultimi anni: “Sinkhole” di Kim Ji-hoon (ore 18) sulla sfortunata rovina della casa di Dong-won, che si ritrova durante una cena con ospiti in una gigantesca voragine, e “The Book of Fish” di Lee Joon-ik, film storico sul rapporto del giovane studente Jeong Yak-jeon, esiliato dopo aver servito il re su un’isola deserta, e il mare, grazie alla scoperta del confucianesimo (ore 20.30).

Alle 23 la proiezione di “Guimoon: la porta oscura” l’horror campione di incassi di Sim Deok-Geun. In un centro ricreativo avvengono eventi paranormali ogni Capodanno, dopo uno spregevole crimine del custode anni prima: l’investigatore Do-jin ritorna al suo interno, dopo aver perso drammaticamente la madre per risolvere il mistero, nel frattempo, tre studenti vengono a sapere dei fenomeni inspiegabili che accadono nell’edificio abbandonato. Determinati a vincere un video contest e i soldi del premio, il trio decide di andare a dare un’occhiata.

Online il festival prosegue nella sala virtuale MyMovies (qui tutte le informazioni per accedere al programma di giornata: https://www.koreafilmfest.com/streaming-online/).

La manifestazione ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi-Toscana Korea Association è organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Consolato Onorario della Repubblica di Corea in Toscana, Istituto Culturale Coreano di Roma, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Cineteca Italiana di Milano, Nemo Academy; KOFIC - Korean Film Council e grazie al nuovo ingresso Marchesi Frescobaldi, l’azienda leader nella produzione di vino in Toscana, da sempre impegnata nella migliore interpretazione della toscanità all’estero e che dal Rinascimento investe nel settore culturale - in questo caso con uno sguardo alla Corea del Sud.

