RSU 2022, la Uil Fpl è il primo sindacato al Comune di Firenze

Con 753 voti la Uil Fpl diventa il primo sindacato al Comune di Firenze. E’ questo il risultato del rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022, alla Uil Fpl - che passa dal 25% del 2018 (allora furono 628 voti) al 34% di oggi (oltre 130 voti in più rispetto a 4 anni fa) - dovrebbero andare 15 RSU su 48, in attesa dei risultati definitivi che assegneranno in modo ufficiale i seggi. Superata quindi la Cgil che passa dal 31% dei voti al 27%.

“E’ un risultato storico che premia il nostro lavoro e impegno in questi anni - dichiara Flavio Gambini, Segretario Generale Uil Fpl Toscana Centro - Un ringraziamento speciale va innanzitutto ai lavoratori e alle lavoratrici che ci danno un mandato di rappresentanza di cui sentiamo tutta la responsabilità, sapremo essere all’altezza delle loro aspettative. Vanno anche ringraziati i nostri candidati che hanno dimostrato che niente è impossibile quando è la passione a spingerci”.

“Ci confronteremo in modo schietto e fermo con il Comune di Firenze su tutti i nodi che restano ancora da sciogliere - continua Gambini - Per esempio, faremo sentire la nostra voce sulla questione organizzativa relativa allo smart working. Come Uil abbiamo diffidato il Comune sull’applicazione della prevalenza in presenza, sul calcolo delle assenze non riteniamo plausibile considerare quelle lavoratrici e quei lavoratori che usufruiscono delle legge 104 e della malattia. Occorre anche rivedere il contratto decentrato alla luce del rinnovo contratto nazionale. Ma anche sull’organizzazione del lavoro e sulla motivazione professionale dei dipendenti urge un intervento dell’amministrazione”.

Fonte: Ufficio Stampa UIL Toscana