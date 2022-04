Servizi sociosanitari, la Misericordia di Figline ha un mezzo in più

Un nuovo Fiat Doblò XL 5 posti, fondamentale per la Misericordia di Figline, con i costi garantiti per i prossimi 4 anni, è già stato consegnato nei giorni scorsi, grazie al progetto “Muoversi & non Solo” dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo. Mercoledì 6 Aprile alle 18 si è tenuta la conferenza stampa presso la sala dell’associazione in via Fabbrini, 3.

Presenti all’evento il consigliere della Misericordia di Figline Luca Venturi, il vicesindaco Enrico Buoncompagni e l’assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno Arianna Martini e i responsabili di Eventi Sociali Filippo Vinci, Stefania Zeni, Laura Sbrighi, Michele Laurenzi e Luca Biagiotti.

La Misericordia, grazie ai 150 volontari attivi, nel 2021 ha svolto oltre 10.000 servizi e oltre 400.000 km percorsi tra emergenze 118, dimissioni, trasferimenti con le ambulanze tra i vari ospedali e servizi sociali e sanitari, dedicati alle persone più fragili del territorio di Figline e Incisa Valdarno e Reggello.

"Un plauso va ai nostri meravigliosi volontari – dichiara Luca Venturi della Misericordia di Figline - che da tanti anni e soprattutto negli ultimi due, stanno cercando di garantire ogni giorno le 30 richieste in aumento da parte delle famiglie del territorio e grazie a questo progetto molto importante per la nostra Misericordia, vogliamo garantire e soprattutto aumentare questi servizi. Sono sicuro che le attività del nostro territorio sapranno cogliere questa bellissima opportunità per starci ancora più vicino".

"La Misericordia di Figline – osserva l’assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno Arianna Martini – ogni giorno è in campo per soddisfare servizi sul territorio a favore dei più fragili. Abbiamo concesso il patrocinio al Progetto Muoversi & non Solo perché crediamo nel valore della Misericordia e questo nuovo mezzo potrà tutti i giorni essere davvero utile ".

"Il progetto Muoversi & non Solo dell’azienda Eventi Sociali – conclude Filippo Vinci, di Eventi sociali srl – garantirà per i prossimi 4 anni oltre al Fiat Doblò XL nuovo, allestito secondo l’esigenza della Misericordia, tutti i costi relativi a cambi gomme estate – inverno, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione R.c auto e assicurazione Kasko.

Questo viene garantito grazie alle prime 40 attività che avranno l’opportunità di "sponsorizzare" il progetto, applicando la propria immagine sulla carrozzeria, diventando una pubblicità itinerante dall’alto valore etico che per i prossimi 1.460 giorni sarà al centro del territorio del Valdarno e in Toscana per migliorare la qualità della vita delle persone più svantaggiate. In più verrà riconosciuta la fattura pubblicitaria, deducibile al 100% con un notevole vantaggio fiscale. Sono convinto che i commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori, vorranno ascoltare e aderire a questo bellissimo progetto a favore della Misericordia".

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa