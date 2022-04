Tentano la rapina in banca a Stabbia ma non riescono ad aprire la cassaforte

Questa mattina c'è stata una tentata rapina alla filiale del Crédit Agricole di Stabbia a Cerreto Guidi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione da parte dei dipendenti. Due persone a volto coperto con occhiali e mascherine chirurgiche si sono avvicinati alla cassa e hanno scavalcato il bancone, intimando al dipendente di consegnare i soldi e rovistando nei cassetti alla ricerca dei contanti. I soldi in realtà si trovavano nella cassaforte temporizzata e la direttrice ha spiegato loro che non era possibile aprirla. I due si sono dunque dileguati da via Bercilli, sede della banca, nelle zone limitrofe. Le indagini sono in corso.