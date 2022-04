"Tra il prima e il dopo", la mostra di Daniele Spisa al Dolce e Forte di Baccaiano

Il ristorante "Dolce e Forte" di Baccaiano a Montespertoli è allestita una mostra di opere dell'artista Daniele Spisa dal titolo "Tra il prima e il dopo", storie in forma di quadri, visitabile fino a domenica 5 giugno. Ci sono storie che non si rivelano tramite delle parole, ma attraverso una narrazione visiva. Da un'immagine il "lettore" può costruirne una propria, un'interpretazione che nasce dalla “sua” vicenda umana. Una storia diversa da quelle degli altri osservatori, tutte insieme diverse e tutte insieme a quella che era nel pennello dell’autore, ad immaginare un paesaggio più grande, di cui il quadro illumina un particolare.

I dipinti in esposizione sono il risultato della ricerca di Daniele Spisa, pittore, scenografo e architetto, che offre in ciascuna delle opere una drammaturgia contemporanea colta nell’istante catturato dalla sua immaginazione; lo sguardo di chi osserva svela una rete di percorsi narrativi che escono dal quadro per rituffarsi in una realtà solo apparentemente ordinaria.