Trasporto scolastico e mensa gratuiti a Montelupo per i bambini arrivati dall'Ucraina

L’amministrazione comunale di Montelupo presta un’attenzione costante ai bambini e alla possibilità di tutti di accedere ai servizi scolastici.

In questo quadro si inserisce la scelta dell’amministrazione comunale di rendere gratuito il trasporto scolastico e la mensa per i bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina.

Si tratta di una misura temporanea e sarà effettuato un monitoraggio costante sui flussi per adeguare eventualmente la misura.

"Al momento i bambini arrivati a Montelupo sono due. La misura è una piccola cosa, ma ci sembra doveroso in qualche modo dare sostegno a famiglie che sono fuggite dalla guerra e che potenzialmente hanno perso tutto. È una scelta che si colloca in continuità con altre che abbiamo già fatto per i servizi scolastici prevedendo agevolazioni in base alle Isee per le famiglie in difficoltà", afferma l’assessore alla scuola Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa