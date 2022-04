UniFi, Baglioni e Vagnoli in cattedra per un giorno

Come diventare consapevoli della propria identità, come realizzarla nella vita e nella professione, e come comunicarla agli altri? A raccontarlo agli studenti dell'Università di Firenze, ieri pomeriggio, sono stati due “docenti” speciali: Lorenzo Baglioni, cantautore, e Carlotta Vagnoli, autrice e influencer.

Sono saliti in cattedra per una lezione di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, del seminario “La comunicazione del Sé: dalla auto-narrazione al branding organizzativo”, workshop ideato e coordinato dai professori ordinari Carlo Sorrentino e Letizia Materassi, nell'ambito del corso di laurea triennale di Scienze Politiche all'Ateneo Fiorentino: obiettivo del laboratorio è comprendere, attraverso l'incontro degli studenti con professionisti e studiosi di successo, come ogni attività di comunicazione parta dalla consapevolezza della propria identità e in che modo impiegare gli strumenti che si possiedono per costruirsi una visibilità coerente ed efficace.

Sorani ha raccontato il suo “sé” di esperto di comunicazione, docente universitario e presidente di Confartigianato Imprese Firenze, spiegando come una forte identità in più campi costituisca un valore aggiunto per essere competitivi nel mercato del lavoro.

Carlotta Vagnoli ha affrontato il tema dell'identità di genere, Lorenzo Baglioni si è soffermato sull'identità poliedrica tipica delle giovani generazioni.

Fonte: Cna - Ufficio stampa