Approvato progetto definitivo della nuova scuola primaria a La Fogliaia

Approvato dalla Giunta il progetto definitivo della nuova scuola primaria, che sorgerà a La Fogliaia (Calenzano), nell’area compresa tra la scuola dell’infanzia Rodari e l’asilo nido Il Trenino, progetto elaborato in collaborazione con l’istituto comprensivo e le insegnanti.

I tratti caratteristici del progetto sono l’attenzione al risparmio energetico e l’integrazione con l’ambiente circostante. La struttura sarà realizzata in legno, con tecnologia X-LAM, e l’involucro esterno sarà realizzato con materiali isolanti, in grado di garantire alte prestazioni termiche e quindi un ridotto consumo energetico, oltre a creare un ambiente interno confortevole. I materiali utilizzati saranno tutti naturali ed eco-compatibili.

La nuova scuola sarà su due piani e caratterizzata da due blocchi funzionali e dal volume della palestra, collegati con gli spazi verdi e integrati in modo discreto con l’ambiente urbano circostante e il paesaggio.

Oltre alle aule, ci saranno laboratori, spazi per lo studio individuale e per lo studio collettivo, aula insegnanti e un locale per lo sporzionamento dei pasti. L’edificio si articola intorno a un atrio, la piazza, il luogo centrale dell’edificio, sviluppato per favorire l’incontro, lo scambio e l’aggregazione della comunità scolastica.a nuova scuola permetterà l’organizzazione di forme di apprendimento che esulano dal concetto di lezione frontale professore-alunno, a favore di spazi diversificati e complementari, per permettere agli alunni di vivere la scuola nella sua interezza. Spazi così concepiti favoriranno il coinvolgimento, la sinergia e l’esplorazione attiva dello studente, i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”.Secondo il modello proposto da INDIRE, l

La scuola, dunque, viene pensata per diventare uno spazio inclusivo in cui riscoprire la dimensione ludica dell’imparare, dentro e fuori dalle aule, allontanandosi dalla precedente concezione della centralità dell’aula quale luogo esclusivo dell’istruzione. Il progetto prevede infatti spazi ampi e luminosi e l’accessibilità totale degli ambienti.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa