Con la cocaina nell'autofficina, 43enne in manette

Un 43enne residente a Lamporecchio è stato arrestato per spaccio. I carabinieri di Larciano lo hanno fermato all'interno dell'autofficina larcianese dove lavora. L'uomo, già gravato dalla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, aveva sulla scrivania un bilancino di precisione. I militari hanno fatto ulteriori accertamenti e trovano 45 grammi di cocaina oltre a materiale per taglio e confezionamento della droga. Aveva anche 140 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il 43enne è ai domiciliari.