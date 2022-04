Dall'Indiano a via Giuliani: la mappa degli interventi a Firenze

Lavori notturni di asfaltatura e ripristino dei giunti sul Viadotto dell’Indiano, ma anche la sostituzione della rete idrica in via Reginaldo Giuliani e i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi nella zona di Brozzi. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, da lunedì 11 aprile sono in programma lavori di asfaltatura e di ripristino di alcuni giunti sul Viadotto dell’Indiano con chiusura in orario notturno (22-6) del tratto da viale degli Astronauti alla rampa di ingresso via Pistoiese solo nella direzione verso Ponte a Greve; chiusa anche via Basili sulla rampa di ingresso verso il Viadotto dell’Indiano. Termine previsto 14 maggio. Percorso alternativo da via Pratese: via Baracca-via Pistoiese; da A11/viale Luder: via degli Astronauti-viale Guidoni-via Allori-via Baracca-via Pistoiese.

Da lunedì sono in programma anche i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi in zona Brozzi. Si inizia in via di Sotto con un restringimento di carreggiata e senso unico alternato in orario 9-18 (fino al 16 aprile). Dal 13 aprile sarà la volta di via di Brozzi incrocio con via di Sotto: in via di Sotto sarà istituito un divieto di transito nel tratto di via di Brozzi a fine strada. Previsti anche un restringimento di carreggiata in via di Brozzi (da via Pistoiese altezza rotatoria San Donnino), sensi unici in via di Brozzi (da via Pistoiese verso via del Fossetto), via del Fossetto (da via di Brozzi in direzione via Pistoiese). Questi provvedimenti saranno in vigore il 16 aprile. Itinerario alternativo per raggiungere via di Brozzi nel tratto interessato ai lavori.

I principali interventi

Viadotto dell’Indiano: domani domenica 10 aprile per effettuare la manutenzione di un’antenna della telefonia dalle 9 alle 17 saranno in vigore restringimenti di carreggiata a cavallo del palo di sostegno (all’altezza di via Stazione delle Cascine)

Via di Reginaldo Giuliani: inizieranno lunedì 11 aprile i lavori per la sostituzione della rete idrica. L’intervento è articolato in fasi successive con provvedimenti in via Reginaldo Giuliani fino a metà giugno. Si inizia con la chiusura del tratto della rotatoria sul confine con Sesto Fiorentino verso via di Bellagio; previsto un senso unico in via Reginaldo Giuliani verso via di Bellagio. A seguire scatteranno i divieti di sosta e restringimento di carreggiata nel tratto da via di Bellagio a via Sestese. La terza fase prevede i lavori nell’ultimo tratto via Sestese-via Bechi con divieto di transito (da programmare nel periodo estivo).

Via delle Cascine-piazzale delle Cascine: proseguono gli interventi per la realizzazione di un cavo interrato dell’alta tensione. Da lunedì 11 aprile sarà interessata l’area delle Cascine. Si inizia con un restringimento di carreggiata con senso unico in via delle Cascine nel tratto lato piazzale delle Cascine. Restringimenti e chiusure parziali anche in piazzale delle Cascine (area di parcheggio lato Agraria). A seguire il senso unico alternato in via delle Cascine tra via Mercadante e il numero civico 33 e i restringimenti di carreggiata in piazzale delle Cascine (lato viale dell’Aeronautica e lato edifici). Previste anche chiusure di porzioni dell’area a parcheggio. L’intervento si concluderà il 31 maggio.

Via degli Anselmi: per effettuare il posizionamento di autogrù per sollevamento di materiale edile dalle 21 di lunedì 11 aprile alle 6 di martedì 12 aprile la strada sarà chiusa tra via Sassetti e fine strada.

Via dell’Agnolo: il tratto da viale Giovine Italia a via Santa Verdiana sarà chiusa dalle 15 alle 22 di lunedì 11 aprile. Il provvedimento è necessario per l’esecuzione di un monitoraggio alle mura delle Murate con l’utilizzo di una piattaforma aerea. Il tratto via dei Macci-via Santa Verdiana diventerà a senso unico verso quest’ultima. Divieto di transito anche nella corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e via dell’Agnolo. Itinerario alternativo per gli autorizzati Ztl A-B provenienti dal lato di piazza Beccaria e diretti in via dell’Agnolo e piazza Ghiberti: viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno della Zecca Vecchia-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori-via dei Benci-via Verdi-via Ghibellina-via dei Macci-via dell’Agnolo.

Via dei Benci: inizieranno lunedì 11 aprile i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 15 aprile sarà chiusa la corsia preferenziale da lungarno alle Grazie a Corso Tintori.

Via Slapater: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Da lunedì 11 aprile previsto una interruzione della strada da via Sighele a via Locatelli. Itinerario alternativo: via Sighele-via Lorenzoni-Romito-via Richa-via Banaini-via Milanesi-piazza Tanucci-Romito-Slapater. L’intervento si concluderà il 15 aprile.

Via dei Giraldi: ancora lavori relativi a un nuovo allaccio all’acquedotto. Lunedì 11 aprile sarà istituito un divieto di transito nel tratto Borgo degli Albizi-via dei Pandolfini. Termine previsto 29 aprile.

Via Pistoiese: inizieranno lunedì 11 aprile le operazioni per la sostituzione di un impianto per gas. Fino al 25 aprile sarà chiuso il tratto da dopo l’ingresso del parcheggio della ditta Interdiesel a fine strada (parte non asfaltata di via Pistoiese interna).

Via Schiapparelli: per effettuare la manutenzione di una facciata da lunedì 11 aprile in orario 8-17 sarà in vigore un divieto di transito da viale Machiavelli a via di San Leonardo. Termine previsto 22 aprile.

Viuzzo delle Case Nuove: per un trasloco previste la chiusura della carreggiata in via Tiziano nel tratto compreso tra via Detti e viuzzo delle Case Nuove e l’istituzione di un senso unico in via Detti (da viuzzo delle Case Nuove a via Detti in direzione di viale Nenni). I provvedimenti saranno in vigore dalle 21.30 di lunedì 11 aprile alle 6 di martedì 12 aprile.

Via dei Neri: martedì 12 aprile in orario 9.30-13.30 prevista la chiusura del tratto da via dei Rustici a via dei Benci. Itinerario alternativo per via dei Benci (tratto lungarno delle Grazie-piazza dei Peruzzi) da via della Mosca-piazza Mentana-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie-piazza Cavalleggeri-Corso Tintori-via dei Benci.

Via Cavour: sarà effettuato di notte il sollevamento di materiali con autogrù. Dalle 23 di martedì 12 alle 5.30 di mercoledì 13 aprile il tratto compreso tra via Venezia e via Micheli sarà chiuso. Percorso alternativo: via Sant’Anna-via San Gallo-via delle Mantellate-via Zara-via Lupi-via Salvestrina-via Cavour.

Via della Pergola: per effettuare lo scarico di materiale per il Teatro della Pergola martedì 12 e mercoledì 13 aprile in orario 9.30-15.30 la strada tra via Nuova dei Caccini e via Sant’Egidio. Previsto anche un senso unico in Borgo Pinti tra via di Mezzo verso via Sant’Egidio. Itinerario alternativo per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova: Borgo Pinti-via Sant’Egidio.

Viale Strozzi: da mercoledì 13 a venerdì 15 aprile sono in programma il sollevamento di materiali. In orario notturno (21-6) sarà chiusa nella corsia di superficie lato edifici. Prevista anche un senso unico in via del Pratello verso viale Strozzi.

Via San Gallo: per lavori di sollevamento di materiale in quota dalle 21 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 aprile la strada sarà interrotta nel tratto via delle Mantellate-piazza della Libertà. Percorso alternativo: via San Gallo-via delle Mantellate-viale Lavagnini-piazza della Libertà.

Via Benedetta: per un trasloco con scala aerea giovedì 14 aprile in orario 10-19 la strada sarà interrotta da via della Scala a via Palazzuolo. Itinerario alternativo per raggiungere via Benedetta lato via Palazzuolo: da via della Scala-piazza Santa Maria Novella-piazza degli Ottaviani-via Palazzuolo.

Borgo Tegolaio: ancora un trasloco con scala aerea in programma giovedì 14 aprile. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito da via dei Michelozzi a via Mazzetta. Previsto anche un senso unico in via Michelozzi da Borgo Tegolaio verso via Maggio. Itinerario alternativo per raggiungere Borgo Tegolaio lato via Mazzetta: da via dei Michelozzi-via Maggio-piazza Frescobaldi-lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta.

Via di Castello-via degli Accademici della Crusca: da giovedì 14 aprile sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Le due strade saranno chiuse: via di Castello (tra via di Bellagio e via della Querciola) e via degli Accademici della Crusca (da via di Castello a via di Castello). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato Firenze: da via Reginaldo Giuliani-via Bechi-via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via di Bellagio-via di Castello. Per i veicoli lato Sesto Fiorentino: da via di Bellagio-via Reginaldo Giuliani-via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via della Querciola-via di Castello.

Via della Chiesa: per sollevamento di materiali venerdì 15 aprile in orario 9-17 sarà chiuso il tratto da via dei Serragli a via del Leone

Via Sant’Andrea a Rovezzano: venerdì 15 aprile dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto compreso fra via Aretina e via del Loretino per consentire un lavoro edile con piattaforma aerea.