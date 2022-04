Paura questa sera a Empoli, dove si è verificato, per cause ancora da appurare, un'incendio in una palazzina in via Verdi.

L'incendio avrebbe provocato un'intossicazione da monossido di tre persone, trasportati al pronto soccorso dell'ospdale San Giuseppe di Empoli.

Oltre ai vigili del Fuoco di Empoli, sul posto sono intervenute Pubblica assistenza Empoli, Pubblica assistenza di Montelupo, Misericordia di Empoli e Misericordia di San Miniato.