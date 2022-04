Nuovi appuntamenti alla biblioteca di Empoli

Nuova settimana, nuova programmazione nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli.

Dall’universo del fatto ai ferri e filo con le ‘chicche’ delle sferruzzatrici, alle letture stellari con l’Ora del Racconto in occasione della ‘Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio’, alla creatività del sabato pomeriggio pensando a come apparecchiare la tavola per Pasqua con simpatici segna posti, per poi rincontrare Michele Neri, amico di Empoli e di ‘Leggenda festival’ con fiabe e racconti dal mondo dei bambini e degli adulti.

Si conferma come tematica delle iniziative, l’obiettivo 15 di #Agenda2030, dedicato alla Vita sulla Terra, per proteggere e favorire l’ecosistema del nostro unico pianeta.

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” resta allestita sul tema della pace con una bibliografia di testi dedicati, anche in Sezione Ragazzi con una selezione di libri e albi illustrati. Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e in ‘Sezione’.

Resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire.

Ecco il programma delle iniziative per la settimana dall'11 al 16 aprile:

Lunedì 11 aprile, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento del lunedì, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 12 aprile, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Letture stellari!

Il 12 aprile è la ‘Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio’, chissà se la bibliotecaria Antonella avrà la testa tra le stelle, o si sarà ricordata di preparare tanti libri che parlano di cielo, pianeti, stelle o la magica luna! Venite nella Torre del Racconto e scoprirete cosa si nasconde nel baule delle letture.

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it . La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Venerdì 15 aprile alle 18 torna alla Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli l’attore e narratore Michele Neri con: Per la Pace. Un MARE di STORIE, fiabe e leggende dal mondo per bambini e adulti

Michele Neri ci propone Tante storie, curiose, strane e divertenti per conoscere e apprezzare la diversità. Tradizioni e usanze che ritroviamo anche vicino a noi, per accorgersi che, come le persone, anche le storie viaggiano.

Una lettura- narrazione per bambine e bambini dai 5-6 anni in su ed adulti a loro vicini.

Prenotazione consigliata tramite

e-mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefono 0571 757840.

Sabato 16 aprile, alle 17,

“L’ORA del FARE: Aggiungi un posto a tavola!”

Avete già pensato a come apparecchiare la tavola di Pasqua? No? Allora presto, correte in biblioteca, insieme a Giulia costruirete dei coloratissimi segnaposti per i vostri ospiti!

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Età consigliata 4-10 anni

DISPOSIZIONI DI ACCESSO - In base alle norme vigenti per accedere agli incontri e agli eventi è necessario presentare il Green Pass rafforzato (dai 12 anni) corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Vi ricordiamo che, a partire da venerdì primo aprile, come disposto dal Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, l'accesso alla Biblioteca e alle postazioni di studio e PC sarà libero senza l’obbligo di presentazione del Green Pass (base o rafforzato). Obbligatorio l'uso della mascherina (almeno) chirurgica fino al 30 aprile, a partire dai 6 anni di età, ad accezione delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Si raccomanda sempre l'igienizzazione delle mani all'ingresso. Vietato l'accesso a persone con sintomi influenzali.

