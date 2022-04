Ruba in un negozio assieme a un complice positivo al Covid, arrestato

A Pontedera è stato arrestato un 34enne. L'uomo, di origini georgiane, ha commesso un furto in un negozio sportivo della città ed è risultato rientrato in Italia dopo un ordine di espulsione.

Il 34enne, con precedenti per furto, è stato fermato assieme a un complice 50enne. Quest'ultimo è stato denunciato ma la polizia ha poi scoperto che era positivo al Covid e lo ha portato in una residenza specifica per la quarantena. A guarigione avvenuta sarà ultimata la procedura per il rimpatrio.

Il 34enne invece è stato accompagnato presso il Tribunale di Pisa per la celebrazione del giudizio direttissimo che si è concluso con la sua detenzione presso la Casa Circondariale di Pisa in custodia cautelare data la recidività e pericolosità dello stesso.