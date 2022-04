Scherma, Fabio Mastromarino bronzo nella spada ai Mondiali di Dubai

Grande prova per Fabio Mastromarino che conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Dubai 2022 nella spada maschile cadetti. Una gara maiuscola per l’atleta della Scherma Pistoia 1894 che ha conquistato la sua prima medaglia mondiale della carriera. Molto felice il ragazzo che ha perfettamente analizzato la sua gara al termine della premiazione: “Ho fatto una sconfitta al girone ma non importa. Siamo arrivati agli ottavi contro il turco ed è stata molto dura. Bene anche nel match per i 4 e dispiace poi contro l’israeliano. Volevo dedicarla al mio maestro Alberto e Paolo che mi ha seguito. Dispiace per Matteo (Galassi ndr) che non può essere qui ma siamo tanto amici. Nei quarti ero sotto 10-6 ma abbiamo trovato la stoccata giusta e sono arrivato 14-13 con un doppio finale.”

Il pistoiese ha affrontato una gara lunghissima, iniziata dal tabellone dei 128 con la vittoria contro il danese Tobias Anon Redlich 15-9. Sono poi arrivati i successi contro i polacchi Pawel Klytta (15-6) e Ireneusz Filek (15-8). Nei 16 l'assalto più difficile contro il turco Murat Meric, che è sempre stato in vantaggio anche fino all'11-7, quando poi l'azzurro ha iniziato a recuperare e si è imposto col punteggio di 15-14. Del tutto diverso è stato l'andamento dei quarti in cui Mastromarino si è subito portato in vantaggio contro il canadese Nicholas Zhang e ha conquistato l'accesso in semifinale per 15-12.

Qui ha incontrato l'israeliano Alon Sarid e, dopo avere mantenuto la parità per metà match, si è poi arreso all'avversario sul 15-11. Terzo gradino del podio dunque per l'atleta della Scherma Pistoia, che era stato convocato inizialmente solo come riserva in Italia e che è stato poi chiamato a partecipare alla prova individuale iridata dopo l'infortunio di Matteo Galassi.

MONDIALI GIOVANI E CADETTI 2022 - SPADA MASCHILE UNDER 17 – Dubai, 9 aprile

Finale

Imrek (Usa) b. Sarid (Isr) 15-11

Semifinali

Sarid (Isr) b. Mastromarino (ITA) 15-11

Imrek (Usa) b. Perchuk (Ukr) 15-14

Quarti

Mastromarino (ITA) b. Zhang (Can) 15-12

Perchuk (Ukr) b. Liu (Usa) 15-14

Imrek (Usa) b. Pelle (Hun) 15-14

Sarid (Isr) b. Brooke (Gbr) 10-9

Tabellone dei 16

Mastromarino (ITA) b. Meric (Tur) 15-14

Tabellone dei 32

Tinnikov (Kaz) b. Pietrobelli (ITA) 15-13

Mastromarino (ITA) b. Filek (Pol) 15-8

Tabellone dei 64

Lesponne Denis (Fra) b. Rizzi (ITA) 15-8

Pietrobelli (ITA) b. Timurov (Uzb) 15-11

Mastromarino (ITA) b. Klytta (Pol) 15-6

Tabellone dei 128

Mastromarino (ITA) b. Redlich (Den) 15-9

Fase a gironi

Fabio Mastromarino: 4 vittorie, 1 sconfitta

Giacomo Patrick Pietrobelli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Jacopo Rizzi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (142): 1. Samuel Imrek (Usa), 2. Alon Sarid (Isr), 3. Fabio Mastromarino (ITA), 3. Maksym Perchuk (Ukr), 5. Alexandrer Liu (Usa), 6. Nicholas Zhang (Can), 7. Domonkos Pelle (Hun), 8. Alec Brooke (Gbr), 20. Giacomo Patrick Pietrobelli (ITA), 36. Jacopo Rizzi (ITA)

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio Stampa