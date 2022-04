Valdera in lutto, muore giovane nuotatore

Se ne è andato a 27 anni Michele Cerrai. Era un nuotatore provetto, veniva da Boschi di Lari (Casciana Terme Lari) e se lo è portato via pochi giorni fa una malattia. Per anni era stato un allievo della Dimensione Nuoto a Pontedera ed era conosciuto per la sua bravura in questa disciplina.

Una grave malattia lo ha colpito tempo addietro ed è stata fatale: il giovane Cerrai si è spento in un letto d'ospedale a soli 27 anni. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, tanta la tristezza a Boschi di Lari e dintorni. I funerali si sono svolti nella sua cittadina nel pomeriggio di giovedì 7 aprile e molte persone gli hanno reso omaggio. Cerrai lascia i genitori e il fratello.