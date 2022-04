Venditore abusivo bloccato a terra dagli agenti, polemiche a Firenze: il video

Fa discutere il trattamento riservato a un venditore abusivo dagli agenti della Polizia Municipale e immortalato su un video diffuso via Facebook e che è stato condiviso anche da Antonella Bundu, consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune.

Nel video si vede il venditore abusivo bloccato a terra dai vigili urbani, mentre alcuni passanti chiedono agli agenti di interrompere l'intervento. L'uomo da terra urla e sembra respirare a fatica.

Oggi è arrivata la replica del comune, nella quale si spiega che "un venditore abusivo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e per rifiuto di generalità. È avvenuto lo scorso martedì 5 aprile ad opera del reparto Antidegrado della Polizia Municipale sul lungarno Acciaiuoli. L’uomo, quando è stato fermato dagli agenti per essere sottoposto al verbale, si è rifiutato di dare le generalità e di consegnare la merce in vendita, ha prima strattonato un agente e poi colpito a spinte e pugni un altro che per questo ha tentato di immobilizzarlo.

Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in 3 e 5 giorni, non risulta invece alcuna lesione né alcun accesso al Pronto Soccorso da parte dell’uomo fermato. Durante la permanenza negli uffici per il foto-segnalamento e la redazione degli atti, ha dimostrato condizioni psicofisiche ottimali e ha chiesto scusa ai presenti per il suo comportamento violento".

Tuttavia, il legale delle due persone intervenute sul lungarno Acciaioli e autori del video ha dichiarato che lunedì sarà depositato un esposto in procura al fine di consentire all'autorità giudiziaria di valutare se l'operato delle forze dell'ordine intervenute è stato rispettoso delle modalità e dei limiti che si impongono all'autorità di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria".

Anche Bundu ha dichiarato che chiederà spiegazioni in aula agli assessori competenti.