Bruno Faggioli e Leda Gozzi, Montespertoli piange la coppia scomparsa lo stesso giorno

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini con Bruno Faggioli e Leda Gozzi

Oggi, domenica 10 aprile 2022, Montespertoli ha perso nello stesso giorno due figure importanti della sua comunità. Si sono spenti insieme, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, Bruno Faggioli e Leda Gozzi, legati dal matrimonio e da un'intera vita vissuta fianco a fianco, ogni giorno fino all'ultimo. Alle prime ore del mattino è venuta a mancare Leda, 95 anni e nel pomeriggio si è spento il marito Bruno, all'età di 98 anni.

Oltre al simbolo della coppia, unita da un legame indissolubile, la figura di Bruno Faggioli resterà per sempre impressa nella memoria del territorio. Testimone della Seconda Guerra Mondiale, Faggioli sfuggì alla deportazione nazifascista il 22 settembre 1943 calandosi con una fune dalla caserma 'Fiadini' di Firenze, dove si trovava come militare. Fuggito dalla caserma prima che i tedeschi facessero prigionieri i soldati italiani rimasti, trovò rifugio nei boschi tra Montespertoli e San Casciano in Val di Pesa dove visse fino alla Liberazione.

Presidente dal 2000 della sezione locale dell'Associazione Combattenti e Reduci di Guerra, due anni fa fu insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella (Qui la notizia). Per l'occasione, tutta la sua Montespertoli lo festeggiò per la sua onorificenza con una cerimonia civile. Anche quel giorno, l'11 giugno 2020, accanto a lui c'era Leda, e il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini che ha scritto un pensiero sui social, riguardo alla scomparsa dei coniugi: "Insieme. Perché non c’è Bruno senza Leda. Ci avete lasciati nello stesso giorno. Ci mancherete ma avete lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Ci impegneremo per essere all’altezza del vostro esempio".

Bruno Faggioli

Superato il capitolo della guerra, mai chiuso, Faggioli ha lavorato come operaio agricolo fino alla pensione nel 1984 e si è dedicato molto al volontariato, contribuendo alla fondazione della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli, di cui poi è divenuto presidente. Personaggio molto conosciuto e apprezzato, si è speso anche per le giovani generazioni. Infatti, da una decina di anni, era impegnato nelle scuole per portare agli studenti la propria esperienza, vissuta negli anni della Seconda Guerra Mondiale, testimonianza di una scelta coraggiosa presa nel nome della libertà.

L'ultimo saluto a Bruno Faggioli e Leda Gozzi sarà domani, alle 15, presso la Chiesa di Sant'Andrea a Montespertoli.