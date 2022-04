Cestini a uncinetto pieni di dolci per Pasqua: il dono de 'Il Torrino' per ogni famiglia di Monterappoli

In occasione della Pasqua 2022 l'associazione Culturale Il Torrino di Monterappoli porta un dono in ogni casa del paese. Si tratta di un piccolo cestino realizzato ad uncinetto, ripieno di caramelle e cioccolatini. Un'iniziativa, "dolce e gentile" come spiega l'associazione, "per ricordare a tutti che dopo questo periodo di lontananza forzata, noi ci siamo sempre".

L'idea è stata realizzata nella stanza della "Piccola biblioteca di Monterappoli" dalle donne dell'associazione, che con le proprie mani hanno creato il cestino con uncinetto e cotone colorato, donato dai paesani che hanno contribuito anche con offerte all'acquisto del materiale. "L'amicizia e il piacere di stare insieme ha poi fatto il resto" spiegano ancora da Il Torrino.

"L'associazione si appresta ad affrontare le prossime iniziative certi della partecipazione di tutti - spiegano in una nota - stiamo preparando il programma del "Luglio a Monterappoli" con spettacoli di musica, teatro e intrattenimento, senza dimenticare i pomeriggi dedicati ai più piccini con spettacoli e letture".

Augurando una buona Pasqua a tutta Monterappoli, Il Torrino conclude: "Il cestino vuole essere un piccolo contenitore simbolico, da poter riempire con tutti i vostri sogni".