Deposito in fiamme a Montemurlo, nessuna persona coinvolta

Incendio questo pomeriggio in via Giotto a Montemurlo dove le fiamme hanno interessato un annesso adibito a deposito in un giardino privato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla centrale di Prato.

L'incendio è stato prontamente estinto dai vigili del fuoco, evitando così che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Nessuna persona è rimasta coinvolta e sono in corso di accertamento le cause del rogo. Proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del luogo dove sono intervenuti anche carabinieri e personale sanitario del 118, a scopo precauzionale.